Uno por uno, los detalles del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal presentado por el Gobierno

El proyecto de Inocencia Fiscal será enviado al Congreso y busca incentivar la incorporación de los denominados “dólares del colchón” al sistema financiero. Entre los cambios figuran la ampliación del universo de contribuyentes y las nuevas reglas para las discrepancias con ARCA.
La Inocencia Fiscal fue presentada este martes por el Gobierno nacional como una nueva iniciativa destinada a fomentar la formalización de los denominados “dólares del colchón”. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó la presentación del proyecto que será enviado al Congreso y explicó que la propuesta incorpora modificaciones surgidas del diálogo con especialistas tributarios para ampliar la adhesión al régimen y reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes.
Junto a Caputo participaron la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, además de contadores y tributaristas que colaboraron con los cambios incorporados respecto de la ley aprobada en diciembre pasado.
El objetivo central del proyecto continúa siendo permitir que quienes mantienen ahorros fuera del sistema financiero puedan regularizarlos sin sanciones, al tiempo que el Gobierno busca incrementar la inversión, el crédito y la recaudación tributaria, señaló NA.
Caputo defendió la iniciativa
Durante la presentación, el ministro de Economía aseguró que existe una importante cantidad de divisas fuera del circuito formal y remarcó la necesidad de incorporarlas a la economía.
"Hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares metidos en el colchón. Hay US$170.000 millones", afirmó Caputo al citar estimaciones del Banco Central.
En ese sentido sostuvo que esos recursos inmovilizados representan una oportunidad desaprovechada para el país. "Tampoco nos sirve como país que estén debajo del colchón. Necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más", expresó.
El funcionario también señaló que mantener los ahorros fuera del sistema financiero "es muy mal negocio" porque "pierden valor, aunque la gente no lo crea", y afirmó que el objetivo es que esos fondos se canalicen hacia inversiones que impulsen la actividad económica.
"El espíritu de la ley no cambia"
Caputo remarcó que las modificaciones no alteran el objetivo principal del proyecto.
"El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad", afirmó.
Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, explicó que las modificaciones "apuntan a robustecer la seguridad jurídica del régimen" y a "brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar".
El proyecto será remitido este miércoles al Congreso Nacional para iniciar su tratamiento legislativo.
Las principales modificaciones del proyecto
Uno de los cambios más importantes consiste en la ampliación del universo de contribuyentes. Se eliminan los límites patrimoniales y de ingresos, por lo que el régimen quedará abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Los denominados "Grandes Contribuyentes" también podrán adherir a la modalidad simplificada para que ARCA les practique la liquidación del impuesto, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos por el régimen.
Otra modificación relevante se vincula con la denominada discrepancia significativa. El nuevo texto establece que solo existirá cuando ARCA detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos por encima de determinados parámetros técnicos. Incluso superando el umbral del 15%, el contribuyente no quedará excluido si la diferencia reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto por la normativa, fijado actualmente en cinco millones de pesos.
Más garantías frente a los controles de ARCA
El proyecto también incorpora la inversión de la carga de la prueba, de manera que será ARCA quien deberá acreditar las discrepancias utilizando exclusivamente información declarada, datos propios o información de terceros, sin recurrir a presunciones.
Además, se incorpora un mecanismo de salvataje mediante declaración jurada rectificativa. Si el contribuyente regulariza la diferencia reclamada y abona el monto correspondiente, junto con los intereses, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, podrá conservar los beneficios del régimen. Hasta ahora, esa posibilidad solo existía en casos vinculados con facturas apócrifas.
Finalmente, el proyecto prevé el restablecimiento de la presunción de exactitud cuando un ajuste realizado por ARCA sea posteriormente revocado. En esos casos, el organismo deberá reintegrar los importes abonados por el contribuyente, junto con los intereses correspondientes, dentro de un plazo máximo de 45 días hábiles desde que la resolución quede firme.