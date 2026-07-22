Reconocieron a las 34 cabañas entrerrianas que representan a la provincia en Palermo

El Gobierno de Entre Ríos y la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos distinguieron a las 34 cabañas que participan de la Exposición Rural de Palermo. Destacaron el aporte de los productores al desarrollo ganadero nacional.
Reconocieron a las 34 cabañas entrerrianas que participan de la Exposición Rural de Palermo en un acto encabezado por el Gobierno de Entre Ríos y la Sociedad Rural Argentina (SRA) Distrito Entre Ríos. La ceremonia puso en valor el trabajo de los establecimientos que representan a la provincia en una de las muestras agropecuarias más importantes del país.
El reconocimiento se realizó en el marco de la tradicional exposición que se desarrolla en el predio ferial de Palermo y reunió a autoridades provinciales, dirigentes de entidades agropecuarias y representantes de la cadena productiva.
La iniciativa buscó destacar el esfuerzo, la inversión y el desarrollo genético de las cabañas entrerrianas, cuya participación en la muestra constituye una de las principales vidrieras para la producción ganadera argentina.
Autoridades provinciales y del sector participaron del acto
La entrega de distinciones fue encabezada por la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-ho; y el subsecretario de Ganadería, Martín Sieber.
En representación de la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos participaron los directores Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso, junto a los delegados zonales Mayda Spiazzi, Gastón Leynaud, Andrea Firpo y Miguel Domé.
También asistieron autoridades del Ateneo de la SRA, encabezadas por su presidente, Lucas Vidal, y el vicepresidente, José Ignacio Fernández, además del exdirector de la entidad Mauricio Sordelli.
Respaldo institucional a la producción entrerriana
El encuentro contó además con la presencia de la conducción nacional de la Sociedad Rural Argentina, representada por su presidente, Nicolás Pino, y el vicepresidente, Marcos Pereda.
Asimismo, acompañaron la actividad dirigentes de otras entidades del sector agropecuario, entre ellos Sergio Dalcol, presidente de FARER; Matías Martiarena, presidente de FAA Entre Ríos; y Martín Rapetti, presidente de Angus Litoral.
Desde la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos remarcaron la importancia de acompañar a los productores que representan a la provincia en Palermo y destacaron el valor estratégico de la actividad ganadera.
"Desde el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y reconocer el esfuerzo de nuestros productores. Estamos convencidos de que la excelencia, dedicación y genética de las cabañas entrerrianas son un motivo de orgullo para nuestra provincia y un pilar fundamental para el desarrollo ganadero nacional", señalaron desde la entidad.