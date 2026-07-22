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Policiales Fatal siniestro vial

Una mujer y un adolescente fallecieron tras choque entre una camioneta y un camión en Ruta 14

El siniestro ocurrió a la altura del cruce de las rutas nacionales 14 y 18, cerca del peaje Yeruá. Una mujer y un adolescente fallecieron en el lugar. Otras dos personas resultaron heridas, entre ellas una menor.

22 de Julio de 2026
Una de las personas fallecidas es menor de edad.
Una de las personas fallecidas es menor de edad.

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro ocurrió a la altura del cruce de las rutas nacionales 14 y 18, cerca del peaje Yeruá. Una mujer y un adolescente fallecieron en el lugar. Otras dos personas resultaron heridas, entre ellas una menor.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas este miércoles, alrededor de las 15:45, como consecuencia de un choque entre una camioneta y un camión de una empresa brasileña en la Autovía José Gervasio Artigas. El siniestro se produjo a la altura del cruce de las rutas nacionales 14 y 18, kilómetro 240, cuando ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte, en dirección a Concordia.

 

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta Renault Alaskan impactó contra la parte trasera izquierda del camión Mercedes Benz, con semirremolque Truckvan, que se encontraba estacionado sobre la banquina este. Ocurrió en inmediaciones del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Concordia, ubicado a pocos metros al sur de las cabinas de peaje de Yeruá.

 

Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 49 años que viajaba como acompañante y un adolescente de 13 años fallecieron en el lugar del accidente.

 

Asimismo, el conductor de la camioneta, de 49 años, y una adolescente de 14 años resultaron lesionados, siendo trasladados de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

En la camioneta viajaban estas cuatro personas oriundas de la provincia de Buenos Aires con destino hacia el norte del país.

 

Amplio operativo en la zona

 

El accidente ocurrió en el kilómetro 240 de la Autovía 14, donde trabajaron personal de Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, Comisaría Calabacilla, Colonia Yeruá, Pedernal, Prevención Vial y Policía Científica.

 

Se investigan las causas

 

Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente las circunstancias en las que se produjo la colisión ni la identidad de las personas fallecidas.

 

Se comunicó lo ocurrido a la fiscal interviniente, Dra. Daniela Montangie, disponiéndose las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del hecho.

Temas:

Choque Concordia fatal ruta 14
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