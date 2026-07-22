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Video: voraz incendio destrozó complejo de seis cabañas en Colón

Un voraz incendio destrozó seis cabañas de un complejo turístico ubicado a 150 metros del kilómetro 5 de la Ruta Internacional 135, en la localidad de Colón. Como consecuencia del siniestro, afortunadamente, no se registraron personas lesionados.

22 de Julio de 2026
Voraz incendio en Colón
Voraz incendio en Colón Foto: Canal 5 de Colón

Un voraz incendio destrozó seis cabañas de un complejo turístico ubicado a 150 metros del kilómetro 5 de la Ruta Internacional 135, en la localidad de Colón. Como consecuencia del siniestro, afortunadamente, no se registraron personas lesionados.

Un voraz incendio destrozó seis cabañas de un complejo turístico ubicado a 150 metros del kilómetro 5 de la Ruta Internacional 135, en la localidad de Colón. Como consecuencia del siniestro, que se registró en horas del mediodía de este miércoles, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas; pero los daños materiales fueron totales.

 

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Colón trabajaban para controlar las llamas, mientras que un perito de Policía Científica de la Departamental de Colón se ocupará de determinar formas y circunstancias en las que se originó el siniestro.

Voraz incendio en Col&oacute;n (Canal 5 de Col&oacute;n)
Voraz incendio en Colón (Canal 5 de Colón)

“En el lugar había operarios realizando tareas de mantenimiento cuando una vecina alertó que una de las cabañas tomó fuego”, indicó a Elonce el subjefe de la Jefatura Departamental Colón, comisario inspector Martín Furlong.

 

De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, debido a que las cabañas eran de madera, las llamas se propagaron rápidamente y las pérdidas fueron totales.

 

Elonce accedió a un video que muestra la magnitud del voraz incendio:

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Colón Voraz incendio en Colón
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