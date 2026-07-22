Comercios de Paraná: advierten que las ventas siguen en caída pese al aguinaldo y el Mundial

El comercio en Paraná continúa atravesando un escenario complejo y el aguinaldo, el Mundial 2026 y las vacaciones de invierno no alcanzaron para revertir la caída en las ventas. Así lo afirmó el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, quien realizó un balance del primer semestre del año y aseguró que la actividad "sigue siendo crítica".

El dirigente explicó a Elonce que el único movimiento positivo registrado durante las últimas semanas estuvo vinculado con algunos rubros específicos impulsados por el Mundial.

Entre ellos mencionó la venta de indumentaria deportiva, merchandising relacionado con la Selección argentina y el sector gastronómico, favorecido por las reuniones para seguir los partidos.

"La pendiente sigue siendo negativa"

Benintende aseguró que esos incrementos fueron insuficientes para modificar la realidad general del comercio. "El comercio está de la misma forma que estaba antes del Mundial. Hubo situaciones muy puntuales para quienes pudieron aprovechar la venta de prendas deportivas, merchandising o la gastronomía, pero fue una gotita en el mar", expresó.

Al analizar el desempeño del primer semestre, sostuvo que la actividad continúa mostrando números negativos. "La pendiente sigue siendo negativa, la situación sigue siendo crítica. Los motivos son los mismos que venimos señalando desde hace tiempo y no han cambiado", afirmó.

Liquidaciones anticipadas para incentivar las ventas

Consultado por el adelantamiento de las promociones de invierno, el presidente del Centro Comercial explicó a Elonce que la caída del consumo obligó a muchos negocios a iniciar antes las liquidaciones.

"En momentos como los que atravesamos las liquidaciones se adelantan por motivos obvios de venta. Habitualmente comienzan a principios o mediados de agosto, pero este año muchos comercios ya las pusieron en marcha", indicó.

Según explicó, el objetivo es estimular el consumo en una temporada que viene mostrando una demanda por debajo de las expectativas.

El aguinaldo se destinó a pagar deudas

Otro de los temas abordados fue el impacto del cobro del sueldo anual complementario.

Para Benintende, a diferencia de otros años, el aguinaldo no generó un repunte significativo de las ventas. "La mayoría de los asalariados aprovechó el aguinaldo para cancelar deudas. Los salarios están bajos y mucha gente está muy endeudada", sostuvo.

Agregó a Elonce que las elevadas tasas de interés agravan el panorama financiero de muchas familias. "Las tasas que tienen los sistemas financieros son terribles e inaceptables. Gran parte del aguinaldo terminó destinada a cubrir esas obligaciones", remarcó.

"No vemos señales de recuperación"

El dirigente también fue consultado sobre las perspectivas para el segundo semestre.

En ese sentido, aseguró que el sector comercial todavía no observa medidas que permitan modificar la tendencia. "Las señales del Gobierno municipal, provincial y nacional siguen siendo las mismas. Hubo algunos beneficios para las categorías más bajas del monotributo, pero eso no mueve la aguja. Creemos que tiene más un fin electoralista que una solución real", manifestó.

Para el Centro Comercial, las medidas de recuperación deberían tener un alcance mucho más amplio para generar un impacto sobre el consumo.

Crecen los locales vacíos en el centro

En la oportunidad, también se analizó la cantidad de locales comerciales desocupados que hoy se observan en el microcentro de Paraná.

Benintende explicó a Elonce que muchos comerciantes optaron por trasladarse hacia zonas periféricas donde los costos son menores y existe un mayor flujo de potenciales clientes.

"Se nota una desocupación territorial de la zona centro. Muchos comerciantes que todavía pueden sostener su actividad se están trasladando hacia sectores cercanos donde hay más movimiento de gente", explicó.

Reconoció además que el valor de los alquileres constituye uno de los factores que inciden en esa migración, aunque aclaró que no es el único motivo.

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El crecimiento de comercios de origen extranjero

Otro de los fenómenos analizados fue la apertura de nuevos locales administrados por comerciantes de origen chino y de otras nacionalidades.

Sobre ese punto, el presidente del Centro Comercial sostuvo que el planteo de la entidad no apunta al origen de los comerciantes, sino a garantizar igualdad de condiciones para todos.

"Lo que nosotros pregonamos siempre es igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades. Si se controlan la venta de mercadería apócrifa, las marcas falsas y la evasión impositiva para todos, no debería haber diferencias", afirmó.

Finalmente, insistió en que el principal desafío continúa siendo recuperar el nivel de consumo y generar condiciones que permitan sostener la actividad de los comercios locales en un contexto económico que, según definió, "sigue siendo muy difícil".