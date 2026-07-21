Quejas de vecinos por demora en obra que ejecuta Provincia en el centro de Paraná, generó una reunión y buscan agilizarla

Los trabajos generan cortes de calles, desvíos de colectivos y complicaciones para vecinos y comerciantes. Municipio y provincia buscan reducir los plazos de ejecución de la obra de la Cuenca La Santiagueña.
Las obras de desagües en Paraná fue el eje de una reunión que mantuvieron este martes la intendenta Rosario Romero y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob.
La obra es financiada por el Gobierno provincial y ejecutada por la empresa Quaranta. Si bien debía finalizar durante este año, los trabajos registraron demoras y mantienen cortes totales y parciales en arterias céntricas y estratégicas como Colón, Gardel y Corrientes, generando inconvenientes para automovilistas, peatones, comerciantes, residentes de la zona y usuarios del transporte público.
Una obra con demoras y quejas de vecinos
Cabe recordar que el 17 de diciembre de 2021, el entonces gobernador Gustavo Bordet y el exintendente Adán Bahl firmaron el contrato de la obra. La sistematización de la Cuenca La Santiagueña comenzó durante la anterior gestión provincial y, según recordó el Municipio, avanzaba a buen ritmo en 2023.
Sin embargo, tras el cambio de administración y la paralización de la obra pública impulsada por el Gobierno nacional, encabezada por Javier Milei, por falta de financiamiento, el proyecto sufrió una importante desaceleración.
Inconvenientes en el centro
Actualmente, la intervención se concentra en la intersección de Corrientes y Colón, aunque el impacto alcanza un amplio sector del centro paranaense.
Además de las restricciones vehiculares, las obras provocaron desvíos en distintas líneas de colectivos (entre ellas las líneas E, C y L), embotellamientos en horas pico y dificultades para el desarrollo de la actividad comercial.
A esto, los vecinos señalan que se suma, el polvillo que generan los sectores sin pavimentar, una situación que también repercute en la calidad ambiental de la zona.
Frente a ese escenario, el Municipio decidió intervenir con recursos propios y ejecutó el pavimento en calle Salta, entre Victoria y Nogoyá, y en Nogoyá, entre Salta y Corrientes, sectores que también habían quedado afectados por el desarrollo de la obra provincial.
Desde la Municipalidad remarcaron que, pese a que la obra fue retomada, los plazos previstos no se cumplieron y permanecen abiertos distintos frentes de trabajo que continúan afectando la circulación en una de las zonas más transitadas de Paraná.
Agilizar la ejecución de una obra
En ese marco, Rosario Romero recibió al ministro Jacob en su despacho para analizar alternativas que permitan agilizar la ejecución de una obra considerada clave para el sistema de desagües de la capital entrerriana, pero cuya prolongación ha incrementado el malestar de los vecinos.
Durante el encuentro, la jefa comunal solicitó formalmente que se acorten los plazos de ejecución de la sistematización de los desagües pluviales de la Cuenca La Santiagueña, una intervención que desde hace meses afecta la circulación en el centro de la ciudad.
Reclamos por los inconvenientes en el tránsito
El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, Eduardo Loréfice, explicó que el pedido surgió a partir de los reclamos de los habitantes de la zona afectada.
"En respuesta a reclamos de los vecinos que se ven afectados por la obra que está realizando la provincia en calle Corrientes, que es la cuenca alta del Arroyo La Santiagueña, la Intendenta solicitó ajustar los plazos de su ejecución porque necesitamos darle claridad a los vecinos de cuándo se van a ver terminadas estas obras que están afectando el tránsito vehicular y también el transporte público en la zona central", sostuvo el funcionario.
Qué respondió la Provincia
Tras el planteo realizado por la intendenta, el Gobierno provincial transmitió un nuevo cronograma de ejecución para intentar normalizar progresivamente el tránsito.
"Nos han manifestado que en el mes de julio se rehabilitará el cruce de calles Colón y Corrientes, lo que permitirá volver a habilitar el tránsito en calle Gardel. Y en el mes de agosto se estaría pavimentando calle Corrientes, desde Nogoyá hasta Colón, con lo cual ese sector volvería a la normalidad. Faltan todavía tres tramos de calle Corrientes, de la continuación del desagüe, que tiene un plazo hasta enero", informó Loréfice.
De concretarse ese cronograma, una parte importante del centro recuperaría la circulación durante las próximas semanas, mientras continuará la ejecución de los restantes tramos de una obra considerada estratégica para mejorar el drenaje pluvial de la ciudad.
Detalles técnicos
La cuenca del arroyo La Santiagueña abarca aproximadamente 200 hectáreas de espacio urbano de la ciudad y, si bien más del 80 % de ésta se encuentra impermeabilizada, existen zonas donde no hay sistematización de los desagües pluviales o, si existen, son precarios u obsoletos.
Actualmente, se presentan problemas de excesos pluviales con precipitaciones de mediana y alta intensidad, tanto en las calles de la cuenca como en el curso del arroyo en cercanías de su desembocadura, provocando la interrupción y complicación del tránsito afectando a todas las actividades en la zona.
El presente proyecto busca solucionar mediante obras de desagües pluviales, con sus respectivas obras complementarias, los problemas mencionados en la subcuenca denominada Subcuenca Corrientes.
Además, el proyecto contempla encauzar el aporte de esta subcuenca directamente al Río Paraná, aliviando así el caudal que transporta el arroyo en cercanías de calle Laurencena, donde existen problemas de desborde e inundaciones.
El sistema propuesto en el proyecto cuenta con conductos circulares de PVC, rectangulares de hormigón armado y sus correspondientes obras de captación de los excesos pluviales y de disipación de impacto para los tramos con pendientes pronunciadas.