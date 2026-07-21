Convocan a donar sangre ante la caída de donantes en Paraná: "Vamos a recibirlos con un rico desayuno"

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Civil Arco Iris abrirá este miércoles sus puertas para una colecta de sangre destinada a reforzar las reservas de los hospitales San Martín y San Roque. También habrá inscripción para potenciales donantes de médula ósea.
La donación de sangre en Paraná atraviesa un momento preocupante debido a la marcada disminución de voluntarios que se acercan a los hospitales. Ante esta situación, la Asociación Civil Arco Iris organizó una nueva colecta solidaria e invitó a la comunidad a sumarse para colaborar con pacientes que necesitan transfusiones y tratamientos.
La jornada se realizará este miércoles desde las 7.30 en la sede de la institución, ubicada en Hipólito Yrigoyen 41, donde además se recibirá a los donantes con un desayuno y se ofrecerá la posibilidad de inscribirse como potencial donante de médula ósea.
En diálogo con Canal 11, la presidenta de la Asociación Civil Arco Iris, Mirta Sotier, expresó su preocupación por la caída en la cantidad de personas que donan sangre. "No sabemos la causa por la cual ha disminuido muchísimo que donantes se acerquen a los hospitales. Ha mermado muchísimo", lamentó.
Un pedido para acompañar a las familias
Sottier recordó que los hospitales San Martín y San Roque son centros de referencia para toda la provincia y reciben pacientes del interior, por lo que la necesidad de sangre es permanente.
"Pongámonos en el lugar de los padres. Es muy difícil, muy angustiante, porque al ser dos hospitales referentes de toda la provincia, mayoritariamente los pacientes son del interior y muchas veces no pueden contar con familiares o amigos que donen", explicó.
En ese sentido, invitó especialmente a los vecinos de Paraná y localidades cercanas a colaborar.
"Solo ante un pedido del servicio de hemoterapia ofrecemos nuestra casa con muchísimo amor para poder hacer la colecta. Los esperamos a partir de las 7.30. Abran su corazón, piensen en aquel que lo necesita porque le damos la posibilidad de una mejor calidad de vida", remarcó.
Requisitos para donar sangre
Desde la institución aclararon que no es necesario concurrir en ayunas. Los voluntarios pueden consumir té, café, mate o jugo de frutas antes de la extracción, aunque deben evitar lácteos y alimentos con alto contenido graso.
Los requisitos para donar son simples: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud.
Además, quienes lo deseen podrán registrarse como potenciales donantes de médula ósea, un trámite que consiste en la toma de una muestra para incorporarse al registro internacional de compatibilidad.
"Cuantos más seamos, más posibilidades tiene cualquier paciente del mundo de encontrar un donante 100% compatible", destacó Sottier.
"Ayudar hace bien"
La presidenta de Arco Iris, que lleva 19 años al frente de la institución, aseguró que el trabajo solidario se transformó en una forma de vida y renovó el llamado a la comunidad.
"Es una decisión de vida pertenecer, saber que hay alguien que te necesita y que por ahí es lo único que uno puede hacer: acompañar", sostuvo.
Finalmente, dejó un mensaje directo a la comunidad: "Vengan mañana, por favor. Los chicos lo necesitan y nosotros acá los vamos a recibir con muchísimo amor y un muy rico desayuno".