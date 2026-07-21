Aseguran que el temporal dejó 35 casas sin techo en localidad entrerriana y reclaman mayor asisntencia

El fuerte temporal que azotó a La Criolla, y el norte entrerriano, durante la madrugada del sábado dejó un panorama de destrucción sin precedentes para la localidad. A más de dos días del fenómeno, las autoridades municipales aseguran que continúan asistiendo a las familias afectadas mientras reclaman una mayor ayuda para afrontar la reconstrucción de viviendas y la recuperación de la actividad productiva.

"Nunca habíamos visto algo así"

"Tratando de caer en lo que sucedió. Es algo que nunca habíamos visto en el pueblo", expresó el secretario de Gobierno de La Criolla, Antonio Rafael Panozzo, al describir la magnitud del fenómeno climático que golpeó a la localidad.

En declaraciones a Radio Chajarí, el funcionario sostuvo que "los destrozos son muchos" y remarcó que el municipio trabaja para brindar respuestas a los damnificados. "Estamos tratando de llevarle solución a la gente. Nunca se registró un fenómeno igual. Fue inusual para todos", afirmó.

El temporal se concentró alrededor de las 2.30 del sábado y, según explicó Panozzo, la violencia de las ráfagas quedó reflejada en hechos poco habituales, como el desplazamiento de un contenedor unos 30 metros de su ubicación original.

Decenas de viviendas destruidas

El impacto del viento provocó daños tanto en construcciones precarias como en viviendas de material. De acuerdo con el relevamiento municipal, unas 35 casas sufrieron importantes destrozos y ocho casillas de madera quedaron completamente destruidas.

Además, el fenómeno dejó personas lesionadas con golpes, heridas y fracturas, mientras que una mujer perdió la vida luego de que un árbol cayera sobre su vivienda. Algunas de las familias damnificadas permanecían alojadas en un jardín maternal dispuesto por el municipio, mientras que este lunes todavía persistían sectores sin suministro eléctrico.

En cuanto a la reconstrucción, Panozzo señaló que la necesidad es mucho mayor que la asistencia comprometida hasta el momento. "La provincia es muy poco lo que nos ofrece. Nos quieren dar 26 chapas y nosotros tenemos 35 casas voladas. Si tenemos que cubrir tenemos que hablar de 300 o 400 chapas. Te da impotencia que te digan que van a dar eso", cuestionó.

El funcionario agregó que "tenemos ocho casillas que no están más. Hay que hacerlas completas" y destacó la colaboración de propietarios de aserraderos de la zona, quienes aportarían la madera necesaria para volver a levantar las viviendas destruidas.

Asimismo, recordó que muchas de las familias afectadas habían accedido previamente a terrenos municipales para construir sus hogares. "Algunas hicieron casa de material y otros prefabricadas, que volaron todas", lamentó.

El impacto sobre la producción y el empleo

El temporal también golpeó con fuerza al principal motor económico de la zona. Según indicó Panozzo, alrededor de siete viveros quedaron destruidos y advirtió que los establecimientos más pequeños tendrán serias dificultades para recuperar sus invernáculos.

Por su parte, el productor Walter Silva describió la situación como un hecho extraordinario. "Nunca vi una cosa igual", afirmó, y explicó que el fenómeno afectó una franja de aproximadamente 10 kilómetros de ancho, con dirección de oeste a este, hasta llegar a Salto, en Uruguay, donde también se registraron importantes daños.

"No estamos preparados por esa magnitud de destrozos, desde lo productivo hasta lo habitacional", sostuvo. Además, recordó que tras una breve granizada comenzaron las intensas ráfagas de viento que "volaron todo" durante cinco o diez minutos.

"El daño es inexplicable con palabras. Muchas cortinas de las quintas cítricas han caído y cortaron las líneas de luz, hay postes de hormigón quebrados por la mitad", describió.

Silva también alertó sobre las consecuencias económicas que podría tener la destrucción de los viveros, donde trabajan numerosos vecinos de la localidad.

"Mucha de la gente trabaja en los viveros de la zona y si esos viveros no están en pie, el daño será muy importante a nivel económico para la zona", concluyó.