Qué es una "descendente húmeda", el fenómeno que provocó trágico temporal en Concordia

Una "descendente húmeda" fue el fenómeno que provocó el temporal en Concordia y Salto durante la madrugada del sábado, según determinó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). El organismo descartó que se haya tratado de un tornado y explicó que los severos daños registrados en ambas ciudades fueron consecuencia de una intensa corriente descendente de aire que impactó sobre la superficie y se expandió horizontalmente.

El informe constituye la primera explicación científica sobre el fenómeno meteorológico que provocó voladuras de techos, caída de árboles, postes y extensos cortes de energía eléctrica en ambas márgenes del río Uruguay.

Además, adquiere especial relevancia porque del lado argentino no existen mediciones oficiales de la intensidad del temporal debido a que la estación meteorológica de Concordia dejó de operar durante la madrugada desde hace varios meses por la reducción de personal.

¿Qué es una descendente húmeda?

Los especialistas de Inumet explicaron que una descendente húmeda -conocida internacionalmente como wet downburst- ocurre cuando una masa de aire muy frío y denso desciende violentamente desde el interior de una nube de tormenta.

La denominación "húmeda" responde a que ese descenso se produce acompañado por precipitaciones intensas.

Temporal afectó al aeroclub de Concordia.-

Cuando esa enorme masa de aire impacta contra la superficie terrestre no gira sobre sí misma, sino que se expande rápidamente en forma horizontal y radial, generando vientos extremadamente intensos que pueden desplazarse en una o varias direcciones.

Este tipo de fenómenos puede ocasionar daños comparables a los de un tornado, aunque su mecanismo de formación es completamente diferente.

El fenómeno se originó al oeste de Concordia

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los meteorólogos uruguayos, la corriente descendente alcanzó la superficie terrestre al oeste del departamento Concordia.

Desde ese punto, las violentas ráfagas avanzaron hacia el este y sudeste, atravesaron distintos sectores del departamento, cruzaron el río Uruguay e ingresaron al territorio uruguayo.

Esa trayectoria coincide con la secuencia de daños registrada durante la madrugada, que afectó primero a Concordia y posteriormente a la ciudad de Salto y otras localidades del vecino país.

El análisis de las imágenes de radar y de las observaciones meteorológicas no detectó evidencia de rotación en las corrientes de aire, condición indispensable para confirmar la presencia de un tornado.

Por qué no fue un tornado

El informe técnico de Inumet descartó que el evento haya sido un tornado precisamente porque no existió un vórtice en rotación.

Mientras un tornado se caracteriza por una columna de aire giratoria que conecta la nube con la superficie, una descendente húmeda consiste en una poderosa corriente de aire que cae verticalmente y luego se dispersa en todas direcciones al impactar contra el suelo.

Por ese motivo, los especialistas también señalaron que expresiones populares como "cola de tornado" carecen de sustento científico.

Desde la meteorología explican que un tornado constituye un único cuerpo de aire en rotación, por lo que no posee "cabeza" ni "cola", como suele afirmarse de manera coloquial.

Ráfagas cercanas a los 130 kilómetros por hora

El informe oficial también permitió conocer la intensidad del temporal registrada en Uruguay. La estación meteorológica automática de Salto midió una ráfaga máxima de 129,5 kilómetros por hora a las 3:20 de la madrugada, cuando el núcleo más intenso de la tormenta atravesó la ciudad.

Más tarde, el sistema continuó desplazándose hacia el este y sur del Uruguay. En Tacuarembó se registraron vientos de hasta 111 kilómetros por hora, mientras que en Treinta y Tres las ráfagas alcanzaron los 94 kilómetros por hora.

Temporal en Salto, Uruguay.-

Si bien esa medición constituye el registro oficial más cercano a Concordia, los especialistas aclararon que no puede afirmarse que la velocidad del viento haya sido exactamente la misma del lado argentino, debido a la falta de datos de la estación meteorológica local.

No obstante, la información permite dimensionar la magnitud del fenómeno que afectó simultáneamente a ambas ciudades y que dejó importantes daños materiales, además de una víctima fatal en Salto y cientos de personas damnificadas en ambos países.