Temporal y destrozos en Concordia: "Nunca habíamos visto algo así", afirmaron desde la Cooperativa Eléctrica

Un intenso temporal que incluyó una cola de tornado azotó durante la madrugada de este sábado a Concordia y provocó importantes daños materiales en distintos sectores de la ciudad. La zona norte fue la más afectada, con voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de un corte generalizado del suministro eléctrico que también impactó en los servicios de comunicación y agua potable.

Ante la magnitud de los daños, la Municipalidad puso en marcha un operativo de emergencia con la participación de distintas áreas para asistir a los vecinos afectados y atender las consecuencias del fenómeno climático.

Debido a las dificultades en las comunicaciones, el municipio estableció una guardia permanente en el edificio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de Roque Sáenz Peña y La Rioja, donde los damnificados pudieron realizar sus consultas de manera presencial. Además, se habilitó el teléfono 345-4132744 para recibir pedidos de asistencia, mientras que quienes no pudieran comunicarse fueron derivados a la comisaría más cercana.

Amplio operativo para restablecer los servicios

Desde Enersa informaron que las intensas condiciones meteorológicas, con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, ocasionaron importantes desperfectos en instalaciones de alta, media y baja tensión, afectando el suministro eléctrico en diferentes localidades de Entre Ríos.

En el caso de Concordia, la empresa estimó que el servicio comenzaría a normalizarse de manera paulatina desde la media tarde en distintos sectores de la ciudad, aunque advirtió que algunas zonas requerirían más tiempo debido a la magnitud de los daños.

Las autoridades solicitaron a la población transitar con extrema precaución, ya que cuadrillas municipales, de Enersa y de la Cooperativa Eléctrica continuaban trabajando en distintos puntos donde permanecían árboles, postes y cables caídos.

"Parecía una película"

El vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Martín Santana, describió el panorama como uno de los más graves que le tocó atravesar. "Personas mayores nos decían que nunca en la vida habían visto algo como esto, sobre todo en la zona noroeste de la ciudad. Parecía una película cómo se destruía todo. Hay casas sin techo, árboles caídos, principalmente en Villa Zorraquín, Colonia Ayuí, Magnasco y otros puntos", relató.

El dirigente sostuvo que los daños fueron generalizados. "Nunca había visto algo semejante tampoco. Los árboles parecían arrancados con pinza. Es una catástrofe", afirmó.

Según explicó, el temporal destruyó infraestructura clave del sistema eléctrico. "Rompió las líneas de alta tensión de 132 kV que vienen desde Salto Grande, la línea de media tensión que va hacia Colonia Ayuí y también la red de baja tensión que rodea las manzanas en una enorme cantidad de sectores de la ciudad. Hay postes caídos, energía cortada y acometidas destruidas", detalló.

Reparaciones que demandarán varios días

Santana indicó que el fenómeno dejó a toda la ciudad sin suministro eléctrico por la salida de servicio de las dos líneas principales que alimentan a Concordia.

"Los trabajos comenzaron a las seis de la mañana. Con el equipo de drones recorrimos toda la ciudad para detectar los daños. Alrededor de las 15 empezamos a energizar nuevamente los distintos sectores", explicó.

El vicepresidente de la Cooperativa precisó que durante la tarde ya se había logrado restablecer el servicio en aproximadamente el 70% de la ciudad, aunque aclaró que algunos barrios recién recuperarían la energía durante la noche.

En los sectores donde la destrucción fue total, las tareas demandarán entre tres y cuatro días.

"La línea de media tensión que pasa por avenida Monseñor Rösch quedó completamente destruida. Como dice el viejo dicho, 'lo viejo funciona': trabajamos todo el tiempo con equipos de comunicación VHF y, gracias a eso, pudimos mantenernos comunicados durante la emergencia", señaló.

El desafío del personal

Santana destacó que la cooperativa dispone de materiales suficientes para reemplazar la infraestructura dañada, aunque reconoció que el mayor desafío es la cantidad de personal necesaria para afrontar un evento de semejante magnitud.

"Stock para reemplazar tenemos, pero el capital humano no es suficiente para atender tantos frentes de trabajo al mismo tiempo. La red de baja tensión presenta una enorme cantidad de daños y se irá reparando a medida que las cuadrillas puedan avanzar. Fue un evento increíble. Estamos a disposición", concluyó.