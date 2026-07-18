Fuertes vientos provocaron destrozos y caída de postes y árboles en La Paz

El temporal en La Paz provocó cortes de energía eléctrica, caída de árboles y distintos daños que movilizaron un amplio operativo del municipio y de la Cooperativa de Electricidad. Tras las intensas lluvias, la actividad eléctrica y las fuertes ráfagas de viento registradas durante la madrugada del sábado, cuadrillas trabajaron en diferentes puntos de la ciudad y de la zona rural para restablecer los servicios y garantizar la seguridad.

Desde el municipio informaron que el personal realizó tareas de remoción de árboles y ramas caídas, retiro de elementos que obstruían la vía pública y asistencia en distintos sectores afectados por el fenómeno meteorológico.

Temporal en La Paz

Temporal en La Paz

Los trabajos tuvieron como objetivo recuperar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para vecinos y conductores.

El servicio urbano fue restablecido en la mayoría de los sectores

La Cooperativa de Electricidad de La Paz informó que el personal de Redes trabajó desde las primeras horas del sábado para solucionar las contingencias ocasionadas por el temporal.

Según precisó la entidad, la mayor parte de las fallas registradas en el sistema eléctrico urbano ya fueron normalizadas.

Temporal en La Paz

Temporal en La Paz

Entre los inconvenientes solucionados se encontraron desperfectos en la salida urbana N.º 4 de 13.200 volts, ocasionados por descargas atmosféricas, que afectaron el suministro en los barrios Laguna, Sin Ley, Escuela Nº 99, Barrio Sur, Los Mirasoles, Barrio 160 Viviendas, zona de Cuarteles y Loteo Mateo.

También quedó restablecido el servicio correspondiente a la salida urbana N.º 7, donde ramas caídas sobre líneas de media tensión provocaron interrupciones para usuarios del Polideportivo, Cementerio, bulevar 25 de Mayo, Río Paraná, Termas y Altos del Paraná.

Asimismo, fueron solucionadas las fallas registradas en las salidas urbanas N.º 5 y N.º 9, que afectaron distintos barrios y sectores del ejido urbano debido a descargas atmosféricas y ramas sobre las líneas eléctricas.

Persistían trabajos en algunos sectores de la ciudad

Pese a los avances, la Cooperativa informó que durante la jornada continuaban las tareas en algunos puntos específicos. Entre ellos se encontraban sectores de Bajada de la Cruz, Chacabuco y Rocamora hacia Puerto Márquez, donde permanecían árboles sobre líneas de baja tensión y cables cortados que requerían intervenciones adicionales.

Las cuadrillas continuaron trabajando para retirar los obstáculos y reparar las instalaciones dañadas con el objetivo de normalizar completamente el suministro.

Importantes daños en el sistema eléctrico rural

En el área rural también se registraron numerosos inconvenientes provocados por el temporal.

La Cooperativa informó que logró restablecer el servicio en la troncal rural Alcaraz de 13.200 volts y en la troncal conocida como "La T", ambas afectadas por descargas atmosféricas.

Del mismo modo, se normalizó el suministro en la línea que abastece a San Gustavo, aunque permanecían trabajos pendientes debido a la caída de postes.

Temporal en La Paz

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Las mayores dificultades continuaban en las derivaciones de Establecimiento Infierno, Canta Claro, Colonia La Selva, Estacas, Ombú, San Ramírez, Colonias 3 y 14, además de la troncal Tacuaras–Paso Telégrafo.

En esos sectores se registraron numerosos postes derribados y daños en líneas de media tensión de 13.200 volts, lo que obligó a desplegar tareas de reparación de mayor complejidad.

Continúan las tareas de reparación

Desde la Cooperativa destacaron que el personal trabajó de manera ininterrumpida desde la madrugada para atender las consecuencias del temporal.

La entidad informó que continuará con las reparaciones hasta normalizar completamente el servicio tanto en el sistema urbano como en las zonas rurales que aún presentan inconvenientes.

Mientras tanto, el municipio mantuvo los operativos de limpieza y asistencia en distintos sectores de la ciudad para retirar árboles, ramas y otros elementos caídos como consecuencia del fuerte viento.