Tormenta en Concordia provocó destrozos, dejó a gran parte de la ciudad sin luz y causó importantes daños

Uno de los viveros históricos de Concordia, destrozado por completo

La tormenta en Concordia provocó destrozos, dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico y ocasionó importantes daños materiales durante la madrugada de este sábado. El fenómeno comenzó alrededor de las 3.15 y se extendió por aproximadamente 20 minutos, con ráfagas de viento que afectaron principalmente los sectores norte, oeste y noroeste de la ciudad.

Las consecuencias se observaron en distintos barrios, donde se registraron voladuras de techos, portones desprendidos, árboles caídos y daños en viviendas y vehículos. Además, la interrupción del servicio eléctrico impactó también en las comunicaciones, con inconvenientes en la telefonía celular y el acceso a internet.

La avenida Rosch de Concordia casi cortada por la caída de árboles (fuente Diario Río Uruguay)

Mientras avanzaban las tareas de asistencia y relevamiento, los organismos competentes continuaban evaluando la magnitud de los daños ocasionados por el temporal, publicó Diario Río Uruguay.

Viviendas, vehículos y árboles afectados

En distintos sectores de Concordia se constataron daños de consideración en viviendas particulares. En algunos casos, la fuerza del viento desprendió completamente los techos de las construcciones y los desplazó varios metros del lugar donde estaban instalados.

También se registraron árboles caídos sobre vehículos y estructuras dañadas, aunque el corte generalizado del suministro eléctrico dificultó durante las primeras horas de la mañana el relevamiento completo de las consecuencias del fenómeno.

La tormenta provocó numerosos voladuras de techos en Concordia (fuente Diario Río Uruguay)

Uno de los puntos donde pudo observarse con mayor claridad la intensidad del temporal fue el acceso norte de la ciudad, especialmente sobre avenida Monseñor Rojas.

En ese sector, al igual que en otras zonas del noroeste, quedaron árboles derribados y estructuras dañadas, mientras cuadrillas municipales y de distintos organismos trabajaban para liberar calles y asistir a los vecinos afectados.

El temporal dejó sin energía a gran parte de la ciudad

Como consecuencia de la tormenta, se produjo una interrupción del suministro eléctrico que afectó inicialmente a toda la ciudad.

El inconveniente se originó en una línea de transmisión que ingresa desde el norte, por la zona de Villa Zorraquín, y abastece la estación transformadora ubicada sobre bulevar Ayuí, perteneciente a ENERSA.

Un árbol caído sobre un auto en Villa Zorraquin (fuente Diario Río Uruguay)

Los daños provocados por el fenómeno meteorológico obligaron a desplegar cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica y de ENERSA para localizar las fallas y avanzar con la reposición del servicio.

La falta de energía también generó dificultades en otros servicios esenciales, principalmente en las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet en distintos sectores de la ciudad.

ENERSA informó sobre las tareas de recuperación

Desde ENERSA informaron que el temporal afectó instalaciones eléctricas en distintos puntos de Entre Ríos.

Según precisaron, el corredor San Salvador-Concordia-Salto Grande-Chajarí fue uno de los más comprometidos, aunque también se registraron inconvenientes en Chajarí, Villa Elisa, San José, Federación, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y diversas zonas rurales.

La empresa indicó que sus equipos trabajaron de manera ininterrumpida para normalizar el suministro.

Además, comunicó que el servicio ya había sido restablecido en Federación, mientras que en Concordia el abastecimiento comenzó a recuperarse de manera parcial mediante el sistema de subtransmisión, aunque continuaban las tareas en los sectores donde se registraron los mayores daños.

La distribuidora también recordó a la población que no debía acercarse ni manipular cables cortados o instalaciones eléctricas dañadas debido al riesgo que representan.

Sin registros oficiales sobre la intensidad del viento

Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre la velocidad que alcanzaron las ráfagas durante el temporal.

Según publicó Diario Río Uruguay, desde diciembre del año pasado la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Concordia no cuenta con guardia nocturna, por lo que no existieron registros instrumentales correspondientes al momento en que se desarrolló el fenómeno.

Mientras continuaban las tareas para restablecer completamente el suministro eléctrico y asistir a los vecinos afectados, los organismos responsables avanzaban con el relevamiento de daños en los sectores más comprometidos de la ciudad.

Las autoridades estimaban que durante las próximas horas podrían contar con un panorama más preciso sobre las consecuencias materiales que dejó el temporal en Concordia.