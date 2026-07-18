Colectivos: suspenderán las frecuencias en cuatro líneas metropolitanas por la final del Mundial

Las líneas del transporte metropolitano, que son operadas a través de ERSA, modificarán su funcionamiento durante la final del Mundial entre Argentina y España. La medida alcanzará a los recorridos de las líneas 4, 6, 20 y 22, que prestan servicio en el área metropolitana de Paraná, y fue autorizada por la Secretaría de Transporte de Entre Ríos tras un pedido formulado por la empresa.

La modificación regirá este domingo 19 de julio y contemplará un esquema especial de circulación. Según lo informado oficialmente, los colectivos cumplirán las frecuencias previstas para los días domingo desde las 5 hasta las 15.30, horario en el que partirá el último coche desde cada cabecera.

A partir de ese momento, el servicio quedará suspendido hasta las 5 del lunes, cuando volverá a funcionar con el cronograma habitual correspondiente a los días hábiles.

La medida fue solicitada por la empresa

La decisión fue comunicada por el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, luego del pedido realizado por ERSA Urbano S.A., a través de su apoderado, Roberto A. Albisu.

Desde la empresa argumentaron que la medida respondió a los inconvenientes operativos que podrían presentarse una vez finalizado el encuentro entre las selecciones de Argentina y España.

Según se indicó, el objetivo fue evitar dificultades en la prestación del servicio y garantizar la normalización de las operaciones durante la jornada siguiente.

Qué líneas estarán alcanzadas

La modificación comprenderá exclusivamente a las líneas metropolitanas 4, 6, 20 y 22, que conectan Paraná con distintas localidades del área metropolitana.

Durante la mañana y hasta las 15.30, los usuarios dispondrán de un esquema de frecuencias correspondiente a un día domingo.

Luego de la salida del último coche desde cada cabecera, el servicio quedará interrumpido hasta la madrugada del lunes.

Colectivos del área metropolitana a Paraná (foto Elonce)

Cuándo volverá el servicio habitual

De acuerdo con la disposición informada por la Secretaría de Transporte, las unidades retomarán su funcionamiento normal desde las 5 del lunes.

A partir de ese horario volverán a circular con las frecuencias habituales previstas para los días hábiles.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tener en cuenta la modificación para organizar con anticipación sus traslados durante la jornada de la final del Mundial.