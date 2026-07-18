Promueven actividades turísticas y espacios públicos para seguir la final del Mundial

La campaña Entre Ríos, sede oficial del invierno suma propuestas recreativas en diferentes municipios para transmitir la final del Mundial entre Argentina y España. La iniciativa busca integrar el fervor deportivo a la agenda de termas, naturaleza y cultura dispuesta para el receso invernal.

El inicio del receso escolar en Buenos Aires, principal mercado emisor de visitantes, encuentra a la provincia desplegando una agenda especial de actividades en el marco de la campaña promocional de invierno. A la amplia oferta de complejos termales, naturaleza, gastronomía regional, circuitos históricos y entretenimiento se suma este fin de semana un motivo de convocatoria comunitaria para elegir el destino entrerriano, consistente en vivir la gran final del campeonato mundial de fútbol en un ambiente de encuentro, esparcimiento y celebración familiar.

En distintas ciudades de la provincia se preparan espacios públicos y predios comunales equipados para compartir la transmisión en vivo del partido, consolidando el clima festivo que acompaña el inicio de la temporada alta. La pasión por el deporte se integra de este modo a la experiencia de servicios turísticos que propone la administración provincial para quienes decidieron disfrutar de unos días de descanso dentro del territorio de las 10 microrregiones entrerrianas.

Fan Zone en Paraná para alentar a la Selección Argentina (foto Elonce)

En Paraná funcionará un espacio de acceso libre y gratuito en la intersección de las calles Chile y Bavio, el cual contará con una pantalla gigante, puestos gastronómicos locales y actividades lúdicas para las niñeces. Por su parte, en Gualeguay, ciudad natal del defensor entrerriano Lisandro Martínez, la convocatoria pública tendrá lugar en las escalinatas del predio de la costanera local. Asimismo, en Concordia, cuna del futbolista Marcos Senesi, el punto de encuentro se ubicará en el campo de deportes de la costanera, donde también se instalará una pantalla de alta definición para el seguimiento de la jornada deportiva. Las transmisiones comunitarias se replicarán en María Grande en el sector de El Reloj, en Sauce Montrull frente al edificio municipal, en General Campos dentro de la plaza Luis María Campos y en Ubajay en la plaza San Martín.

La programación especial dispuesta por las secretarías locales se complementa con la estructura turística tradicional de la provincia, que abarca parques nacionales, reservas naturales, viñedos, bodegas de producción local, fiestas populares tradicionales, paseos náuticos por los ríos Paraná y Uruguay, y actividades de turismo rural. Con la ventaja geográfica de la cercanía que la convierte en una alternativa de escapada ideal para el público de la zona metropolitana, Entre Ríos busca captar el flujo de visitantes uniendo el interés por el evento deportivo con los atractivos naturales, reafirmando su posicionamiento como un escenario seguro y receptivo para las vacaciones de invierno en la región litoraleña.