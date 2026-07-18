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Ente Ríos será sede del encuentro de ciencias forenses y policía científica más importante del país

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, organiza el tercer congreso internacional de Ciencias Forenses y la segunda Conferencia Federal de Policía Científica. El evento se desarrollará del 14 al 16 de octubre en Paraná.

18 de Julio de 2026
Encuentro de ciencias forenses y policía científica
Encuentro de ciencias forenses y policía científica Foto: Gobierno de Entre Ríos

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, organiza el tercer congreso internacional de Ciencias Forenses y la segunda Conferencia Federal de Policía Científica. El evento se desarrollará del 14 al 16 de octubre en Paraná.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, organiza el tercer congreso internacional de Ciencias Forenses y la segunda Conferencia Federal de Policía Científica. El evento se desarrollará del 14 al 16 de octubre en Paraná, con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales.

 

Paraná se convertirá nuevamente en el epicentro de la comunidad científica, académica y profesional vinculada a la investigación criminal y las ciencias aplicadas a la administración de justicia. Por tercer año consecutivo, la capital entrerriana albergará el evento de mayor trascendencia en materia de peritajes de la Argentina, consolidándose como un polo de innovación y capacitación continua. La organización de las tres jornadas de trabajo está a cargo de la Dirección General de Policía Científica de la Policía de Entre Ríos, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, contando además con el respaldo institucional y múltiples avales otorgados por universidades y entidades especializadas del sector.

 

Durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026, las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones (CPC) reunirán a especialistas, peritos, investigadores, docentes, operadores judiciales, integrantes de distintas fuerzas de seguridad y estudiantes universitarios de la región. La presente edición destacará por su fuerte impronta internacional, confirmándose la participación de prestigiosos conferencistas provenientes de Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, México, Canadá, España y Argentina. El programa académico estará integrado por conferencias magistrales, exposiciones técnicas, talleres prácticos y mesas de intercambio interdisciplinario donde se abordarán las últimas tecnologías, metodologías y criterios científicos en áreas cruciales como la criminalística y la accidentología vial, orientadas al esclarecimiento de hechos judiciales complejos.

 

En este mismo marco, se llevará a cabo de forma simultánea la segunda Conferencia Federal de Policía Científica. Tras el éxito y la alta productividad operativa de su primera edición, que logró congregar a representantes de las 24 jurisdicciones del país y de las fuerzas federales, este espacio de debate promete superar las expectativas institucionales. El encuentro de los máximos referentes científicos y criminalísticos de la Argentina se afianza como un eje estratégico para el gobierno provincial, teniendo como objetivo central profundizar el diálogo interjurisdiccional, compartir conocimientos de vanguardia y coordinar el uso de equipamiento específico para optimizar la respuesta pericial y operativa del Estado ante el crimen organizado en todo el territorio nacional.

 

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se remarcó la importancia de fortalecer los vínculos directos entre la universidad, la investigación científica y las instituciones encargadas de la prevención del delito. Con el propósito de promover la actualización permanente y garantizar una amplia participación de la comunidad educativa regional, la organización estableció importantes beneficios arancelarios, promociones y facilidades de pago destinadas especialmente a estudiantes universitarios y contingentes de asistentes del interior de la provincia.

 

Las autoridades provinciales invitan formalmente a las universidades públicas y privadas, organismos del Estado, colegios profesionales y a toas las personas interesadas en las disciplinas afines a sumarse a este espacio de cooperación y formación técnica internacional. Toda la información sobre los requisitos de inscripción virtual, los avances del programa académico por jornadas y las novedades sobre la nómina oficial de disertantes extranjeros ya se encuentra disponible para su consulta pública a través del portal web del evento.

Temas:

Congreso Internacional de Ciencias Forenses Conferencia Federal de Policía Científica
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