Temporal en Uruguay provocó la muerte de una mujer y dejó graves destrozos

El temporal en Salto provocó la muerte de una mujer y dejó graves destrozos en distintos sectores de la ciudad. El fenómeno se registró durante la madrugada de este sábado con fuertes lluvias y ráfagas de viento que alcanzaron los 129,5 kilómetros por hora, según datos oficiales. Además de la víctima fatal, se reportaron daños en viviendas, caída de árboles y columnas, y más de 20.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico.

La situación movilizó a personal de Bomberos, Policía y funcionarios de la Intendencia de Salto, quienes trabajaron durante toda la mañana en tareas de asistencia y relevamiento de los daños.

Horas antes del temporal, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido una alerta naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para gran parte del litoral y el norte del país, incluida la ciudad de Salto.

Una motociclista murió tras chocar contra chapas desprendidas

La Dirección Nacional de Bomberos confirmó que la víctima fue una mujer mayor de edad que circulaba en motocicleta cuando ocurrió el accidente.

Según el informe oficial, "la persona fallecida fue una femenina mayor de edad que circulaba en motocicleta cuando colisionó con chapas desprendidas por la acción del viento, sufriendo una lesión craneal que le provocó el fallecimiento en el lugar".

Las autoridades continuaban con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y asistir a los familiares de la víctima.

Voladuras de techos y daños en viviendas

El fuerte temporal provocó importantes destrozos en distintos barrios de Salto.

Entre los principales daños reportados figuraron árboles caídos, voladuras de techos, caída de columnas del alumbrado público y afectaciones sobre viviendas y vehículos.

En varios casos, las casas sufrieron no solo el desprendimiento de las cubiertas, sino también daños estructurales ocasionados por árboles y postes que cayeron sobre las construcciones.

Durante toda la mañana, los equipos de emergencia trabajaron para retirar obstáculos de la vía pública y asistir a las familias afectadas.

Más de 20.000 usuarios quedaron sin energía eléctrica

Como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal, la empresa estatal UTE informó que más de 20.000 usuarios permanecieron sin suministro eléctrico en el departamento de Salto.

Las cuadrillas comenzaron las tareas de reparación del sistema para restablecer el servicio de manera progresiva en las zonas afectadas.

La interrupción del suministro también generó inconvenientes en distintos servicios y complicó las tareas de evaluación de daños durante las primeras horas posteriores al fenómeno.

El viento alcanzó casi 130 kilómetros por hora

El Instituto Uruguayo de Meteorología informó que las ráfagas más intensas registradas en Salto alcanzaron los 129,5 kilómetros por hora a las 3.20 de la madrugada.

La alerta naranja emitida cerca de la medianoche permaneció vigente durante gran parte de la madrugada debido a la persistencia de tormentas fuertes sobre el litoral y el norte uruguayo.

En tanto, en el departamento de Paysandú las ráfagas máximas registradas oscilaron entre los 70 y los 80 kilómetros por hora, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el organismo meteorológico.

Mientras continuaban las tareas de asistencia y limpieza en la ciudad de Salto, las autoridades mantenían el relevamiento de los daños ocasionados por el temporal y avanzaban con la reposición de los servicios afectados.