Piden ayuda para reconstruir fábrica de alfajores destrozada por el temporal en Concordia

El temporal en Concordia también golpeó a uno de los emprendimientos más reconocidos de la ciudad. La fábrica de alfajores La Maga sufrió la destrucción de gran parte de su techo durante la tormenta de este sábado, lo que provocó importantes daños en las instalaciones y obligó a sus responsables a solicitar ayuda urgente para evitar que la situación continúe agravándose.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, desde la empresa explicaron que el agua ingresó al establecimiento y afectó parte del equipamiento utilizado para la producción.

"El temporal destruyó gran parte del techo de la fábrica La Maga de Concordia. Se mojaron las máquinas, las herramientas y la materia prima. Literalmente, nos quedamos sin techo", expresaron.

"Fue desesperante ver cómo quedó todo"

En diálogo con Elonce, una de las responsables de La Maga, Andreina Tommasi, relató el difícil momento que atravesaron durante la madrugada, cuando las fuertes ráfagas comenzaron a desprender la cubierta del edificio.

"Anoche vivimos un temporal realmente terrible acá en Concordia, hubo ráfagas de vientos fortísimas, afectó a muchísimas familias y lamentablemente también nos afectó a nosotros, a nuestra fábrica", contó.

Además, detalló la magnitud de los daños sufridos: "El viento se llevó prácticamente la mitad del techo, entró mucha agua a la fábrica, se mojó casi toda la materia prima, herramientas, computadoras, equipos y también se rompieron partes de conexiones eléctricas".

Con evidente emoción, describió el impacto que significó ver el estado en que quedó el emprendimiento. "La verdad que fue desesperante ver que en cuestión de minutos lo que hemos construido con tantos años de trabajo y esfuerzo quedaba completamente expuesto. Estamos tristes, poniéndole fuerza por supuesto y buscando salir adelante", manifestó Andreina.

Solicitan colaboración para reconstruir la fábrica

Tras el temporal, familiares, amigos y vecinos comenzaron a colaborar para reducir los daños. "Muchas personas se acercaron a darnos una mano. Pudimos cubrir provisoriamente una parte con nylon como para evitar que, si llueve algo más, los daños sigan avanzando", señaló Tommasi.

Sin embargo, explicó que el trabajo recién comienza y que deberán afrontar importantes gastos para recuperar las instalaciones. "Tenemos que comprar chapas, reconstruir el techo, reparar toda la parte eléctrica afectada y ponernos al día nuevamente con materia prima para seguir trabajando. El lunes vamos a empezar con todo ese trabajo fuerte de nuevo", indicó.

Por ese motivo, Tommasi reiteró el pedido de colaboración a la comunidad. "La verdad que nos cuesta pedir ayuda, pero realmente la estamos necesitando. Quienes puedan colaborar con chapas, materiales o algún aporte, por más pequeño que sea, nos va a estar ayudando muchísimo a poder volver a poner la fábrica de pie", expresó.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia económica al a este alias: Lamagaconcordia ; o comunicándose al 3454160521

Un emprendimiento distinguido a nivel nacional e internacional

La Maga es uno de los emprendimientos gastronómicos más reconocidos de Concordia y de Entre Ríos.

La firma alcanzó notoriedad al consagrarse como el mejor alfajor del país en un certamen nacional y posteriormente obtuvo importantes reconocimientos durante el Campeonato Mundial del Alfajor desarrollado en 2024 en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

En esa competencia recibió la medalla de oro por la textura y la medalla de plata en la categoría alfajor de tres capas, distinciones que consolidaron su crecimiento dentro del mercado.

Entre los mejores alfajores del mundo

La calidad de sus productos también permitió que La Maga fuera incorporada al ranking de los 20 mejores alfajores del mundo, un reconocimiento que posicionó a la empresa concordiense entre las marcas más destacadas del rubro.

Con una producción artesanal y sabores que representan a la región, el emprendimiento se convirtió además en uno de los souvenirs gastronómicos más elegidos por quienes visitan Concordia y la costa del Uruguay.

Ese crecimiento fue destacado en distintas oportunidades como un ejemplo del valor del emprendedurismo local y de la articulación entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo turístico y productivo de Entre Ríos.

Buscan volver a producir cuanto antes

Mientras continúa el relevamiento de los daños provocados por el temporal, los responsables de La Maga concentran todos sus esfuerzos en recuperar la fábrica y retomar la producción lo antes posible.

La empresa agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas y reiteró el pedido de colaboración para reconstruir el techo y reparar las instalaciones.

El objetivo inmediato es evitar que nuevas precipitaciones continúen deteriorando las máquinas, las herramientas, las computadoras y la materia prima que resultaron afectadas por el ingreso de agua tras la voladura del techo.