Argentina vs Inglaterra: Los Pumas lucieron una camiseta inspirada en los campeones del mundo de 1986

Los Pumas salieron al campo de juego este sábado con una camiseta especial de edición limitada durante el partido frente a Inglaterra por el Nations Championship. La indumentaria fue presentada como un homenaje al equipo campeón del mundo de 1986, al cumplirse 40 años de una de las gestas más recordadas en la historia del deporte argentino.

Recuerdos que atraviesan generaciones y permanecen vivos en la memoria colectiva. 🇦🇷🇦🇷 Hoy ese legado vuelve a vestirse. Le Coq Sportif x Los Pumas — Edición Limitada ‘86. pic.twitter.com/ksMgtCfsE5 — Los Pumas (@lospumas) July 18, 2026

La iniciativa fue impulsada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) junto a Le Coq Sportif, que desarrolló una casaca conmemorativa para reconocer el legado de aquel seleccionado, cuya conquista trascendió el fútbol y quedó grabada en la memoria colectiva de los argentinos.

Un diseño con referencias a 1986

Inspirada en la camiseta utilizada durante el Mundial de México 1986, la nueva indumentaria recuperó elementos característicos de aquella época y los adaptó con materiales y tecnología de alto rendimiento.

El diseño presentó bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos, el logotipo retro de Le Coq Sportif y el tradicional escudo de Los Pumas en color dorado, en una pieza creada exclusivamente para el encuentro frente al conjunto inglés.

Un reconocimiento al legado deportivo

Desde la UAR explicaron que la iniciativa buscó destacar la importancia de quienes marcaron un antes y un después en el deporte argentino. Con este homenaje, la Unión Argentina de Rugby y Los Pumas celebran ese legado y renuevan el compromiso de representar a la Argentina con el mismo orgullo, pasión y entrega que distinguen a nuestros seleccionados nacionales", expresaron desde la entidad.