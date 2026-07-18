Confirman que María Becerra cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España

La cantante María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino este domingo, en la previa de la final del Mundial 2026 que disputarán la Selección argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La participación de la artista fue confirmada por la TV Pública, que transmitirá el encuentro.

La expectativa por la ceremonia previa al partido creció durante las últimas horas, luego de que un inesperado cambio en la agenda internacional de la cantante alimentara las versiones sobre su presencia en el evento deportivo más importante del año.

El cambio de agenda que anticipó el anuncio

La artista quilmeña tenía previsto presentarse este sábado en el Festival Bigsound, en Pontevedra, España. Sin embargo, la organización informó a último momento que su show sería adelantado dos horas y media por "motivos de agenda".

Esa modificación le permitió liberar tiempo suficiente para viajar a Estados Unidos y arribar a tiempo para la ceremonia inaugural de la final del Mundial, un movimiento que terminó por confirmar los rumores sobre su participación.

En los últimos días también habían surgido los nombres de Soledad Pastorutti, Tini Stoessel y Lali Espósito como posibles intérpretes del Himno Nacional. No obstante, la propia Soledad había señalado recientemente que no tenía ninguna confirmación al respecto.

Una artista cercana a la Selección

La elección de María Becerra también encuentra respaldo en la cercanía que mantiene con integrantes del plantel argentino. En mayo de 2024, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron a una edición de la fiesta Bresh en Miami, donde la cantante ofreció un show y compartió un encuentro con el capitán de la Selección.

La propia artista relató en distintas entrevistas el afectuoso momento que vivió con Messi y su familia, un vínculo que volvió a tomar relevancia ante este nuevo desafío.

La posta de Lali Espósito

Con su participación en la final del Mundial 2026, María Becerra sucederá a Lali Espósito, quien interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la recordada final de Qatar 2022 frente a Francia.

La presentación representará uno de los momentos más importantes de la carrera internacional de "La Nena de Argentina", que tendrá la responsabilidad de ponerle voz al himno patrio ante miles de espectadores en el estadio y millones de televidentes en todo el mundo, en la previa del encuentro en el que la Scaloneta buscará conquistar un nuevo título mundial.