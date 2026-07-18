Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial: videos de los diez goles del partido

El seleccionado inglés derrotó 6 a 4 a Francia en un partidazo disputado en Miami y finalizó el Mundial 2026 en el tercer lugar. Bukayo Saka fue la gran figura con tres goles.
Inglaterra derrotó este sábado por 6 a 4 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y cerró su participación en la Copa del Mundo con una victoria en un encuentro cargado de emociones. El partido se disputó en el estadio de Miami y tuvo diez goles, con Bukayo Saka como la gran figura de la jornada.
¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LUeqwHeLO0— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
El conjunto inglés golpeó desde el inicio y abrió el marcador a los dos minutos del primer tiempo gracias a Declan Rice. Más tarde amplió la ventaja Ezri Konsa, mientras que Saka marcó un doblete antes del descanso para que Inglaterra se fuera al entretiempo con una contundente ventaja de 4 a 0.
¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cEUhPfZ3U0— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4GXwE7JBkU— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
Francia reaccionó, pero no alcanzó
En el complemento, Francia intentó cambiar la historia. Kylian Mbappé descontó a los dos minutos y luego Bradley Barcola volvió a acercar al conjunto francés en el marcador.
¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XQfCkuaPbL— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
Sin embargo, Inglaterra respondió nuevamente con otro tanto de Bukayo Saka, que completó su triplete y volvió a estirar la diferencia.
TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rzZE1xwzKJ— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
El tramo final fue frenético. Mbappé anotó su segundo gol de la tarde, Ousmane Dembélé también convirtió para Francia y mantuvo la incertidumbre hasta el cierre, pero Jude Bellingham selló el 6 a 4 definitivo en tiempo de descuento.
¡SE ARMÓ UN PARTIDAZO EN MIAMI! Pase TOP de Mbappé y definición de Barcola para el 2-4 de Francia ante Inglaterra. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/caYGBp5O2b— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
Un partido con diez goles
Las estadísticas reflejaron un desarrollo parejo pese al amplio marcador. Inglaterra terminó con el 55% de la posesión del balón, frente al 45% de Francia, además de completar 466 pases correctos contra 321 de su rival.
¡¡NO PARA DE HACER GOLES!! DOBLETE DE MBAPPÉ PARA ANOTAR EL 3-4 VS. INGLATERRA… ¡Abróchense los cinturones! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZgcKTmZsFM— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
En cuanto a las llegadas, Inglaterra registró 18 remates al arco, mientras que Francia finalizó con 19 intentos. El encuentro no tuvo expulsados.
¡¡HAT-TRICK DE SAKA PARA EL 5-3 DE INGLATERRA A FRANCIA!! ¿El partido del año? ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eDLP6L0OQV— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
Con este triunfo, el seleccionado inglés se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, mientras que Francia finalizó en la cuarta posición.
¡¡EL BALÓN DE ORO NO PODÍA FALTAR!! Jugadón de Upamecano y golazo de Dembelé para el 4-5 de Francia ante Inglaterra. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zaC36sQCYl— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
¡¡¡SEÑOR GOLAZO DE JUDE BELLINGHAM PARA ANOTAR EL 6-4 DE INGLATERRA ANTE FRANCIA!!! ¡¡LOCURA DE PARTIDO!!
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