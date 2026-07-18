Salto Grande informó cómo respondió el sistema eléctrico durante el temporal

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que el sistema de transmisión del complejo hidroeléctrico se mantuvo "plenamente operativo" durante el intenso temporal que afectó en la madrugada de este sábado a distintas localidades de Entre Ríos.

Según detalló el organismo binacional, a las 3.06 "se realizaron con éxito los recierres de las líneas de 500 kV, lo que permitió mantener en funcionamiento el denominado cuadrilátero de transmisión".

Fallas en líneas operadas por otros prestadores

En tanto, a las 3.32, las líneas de 132 kV que parten desde la estación transformadora Salto Grande Argentina, y que son operadas por otros prestadores del servicio, registraron una falla y quedaron fuera de servicio.

Desde el organismo aclararon que, pese a esa situación, las cuatro subestaciones de Salto Grande y los transformadores del complejo continuaron operando con normalidad durante todo el evento.

Recorridas y asistencia con drones

De manera simultánea, personal técnico de Salto Grande recorrió las líneas de 500 kV para verificar el estado de las instalaciones y detectar posibles inconvenientes ocasionados por las intensas ráfagas de viento.

Durante esas inspecciones se constataron puntos de falla y la caída de árboles sobre las líneas de 132 kV.

Para agilizar las tareas, el organismo desplegó equipos propios y drones que permitieron identificar otros sectores afectados. A partir de las 15 horas, comenzó la restitución progresiva del servicio eléctrico.

Colaboración para normalizar el suministro

Finalmente, desde la Comisión Técnica Mixta destacaron que el sistema de transmisión del complejo hidroeléctrico permaneció plenamente operativo tanto durante el temporal como en las horas posteriores.

Además, indicaron que el organismo "colaboró con recursos humanos, logística y equipamiento para acelerar la normalización del servicio eléctrico, en coordinación con las autoridades locales, provinciales y las empresas prestadoras de energía".