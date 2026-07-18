Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su vivienda durante el fuerte temporal en Concordia

El fuerte temporal que azotó a Concordia durante la madrugada de este sábado dejó una víctima fatal. Una mujer de 76 años murió luego de que un árbol cayera sobre su precaria vivienda, ubicada en la zona de Magnasco, provocándole lesiones de gravedad.

La subjefa de la Jefatura Departamental Concordia, Liliana Miño, confirmó a Elonce que la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat alrededor de las 3.30, aunque ingresó sin signos vitales.

El árbol cayó sobre el dormitorio

De acuerdo con la información policial, el árbol se desplomó sobre el sector del dormitorio de la vivienda en momentos en que se registraba el pico del intenso temporal.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió graves lesiones en el maxilar y el tórax. Según las primeras evaluaciones, la causa del fallecimiento habría sido una asfixia provocada por el aplastamiento.

Fueron los propios vecinos quienes acudieron en su auxilio y solicitaron asistencia médica, aunque pese a los esfuerzos la mujer ya había fallecido cuando llegó al centro asistencial.

"Hace años no vivíamos una tormenta tan catastrófica"

La subjefa policial indicó que el fenómeno meteorológico fue de una magnitud excepcional.

"Esta tormenta que sucedió en la ciudad fue excepcional. Estuvimos reunidos trabajando sobre esta temática. Hace años no hemos vivido algo así, tan catastrófico", expresó Miño.

La funcionaria agregó que el temporal ocasionó múltiples daños en distintos sectores de la ciudad.

"Hubo caída de árboles y postes, con impedimentos para el tránsito, entre otros daños de público conocimiento", señaló.

Interviene la Fiscalía

Tras el hecho, tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

Además, personal policial realizó las diligencias en la vivienda donde ocurrió el hecho para documentar la escena y confirmar que el fallecimiento se produjo como consecuencia de la caída del árbol durante la tormenta.