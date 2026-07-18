Una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 14

Choque. Un siniestro vial se registró alrededor de las 21 de este sábado sobre el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, en sentido norte-sur, donde una camioneta colisionó contra la parte trasera de un camión con acoplado. A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Según informó la Policía, al llegar al lugar los efectivos constataron que el hecho involucró a una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 64 años domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un camión Iveco Tector con acoplado cargado con leche, al mando de un transportista oriundo de Gualeguaychú.

Cómo ocurrió el choque

Por causas que son materia de investigación, la camioneta impactó contra la parte trasera izquierda del acoplado del camión.

Como consecuencia del choque, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales, aunque ninguno de los conductores resultó con heridas.

Tránsito asistido

Tras el siniestro, la camioneta quedó sobre el cantero central de la autovía, a la espera del servicio de grúa para su remoción.