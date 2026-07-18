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Dos fallecidos fue el saldo de un choque frontal sobre ruta cordobesa

Murieron dos personas como consecuencia del choque entre un camión y un utilitario en la ruta 4. Ocurrió este viernes a la altura de la localidad de La Carlota, en Córdoba.

18 de Julio de 2026
Fatal accidente en Córdoba
Fatal accidente en Córdoba Foto: Bomberos Voluntarios de La Carlota

Murieron dos personas como consecuencia del choque entre un camión y un utilitario en la ruta 4. Ocurrió este viernes a la altura de la localidad de La Carlota, en Córdoba.

Dos pasajeros murieron este viernes por la tarde en la provincia de Córdoba tras un choque entre un utilitario y un camión en la ruta provincial 4, a la altura del kilómetro 140, cerca de la localidad de La Carlota.

 

El hecho ocurrió cuando un Citroën Berlingo y un camión Mercedes-Benz chocaron por motivos que se intentan establecer. Como consecuencia del fuerte impacto, quienes viajaban en el utilitario murieron en el lugar del accidente, incluso antes de recibir asistencia.

 

Minutos después de lo ocurrido, un servicio de emergencias llegó a la zona y comprobó el fallecimiento de ambos ocupantes, cuyas identidades todavía no se difundieron, según informó La Voz del Interior.

Fatal accidente en C&oacute;rdoba (fuente: Bomberos Voluntarios de La Carlota)
Fatal accidente en Córdoba (fuente: Bomberos Voluntarios de La Carlota)

Por su parte, los médicos asistieron al conductor del camión, un hombre de 42 años. El personal que lo revisó comprobó que el chofer sufrió únicamente heridas leves, motivo por el cual no resultó necesario trasladarlo a un centro médico de mayor complejidad.

 

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, encabezada por la doctora Romina Wisnivetzky, quien trabaja junto a sus colaboradores para aclarar cómo sucedió el accidente vial. En paralelo, los policías y agentes de salud trabajaron sobre la calzada para peritar la zona afectada, lo que generó demoras notables en el tránsito durante varias horas.

Otro accidente en Córdoba

 

El pasado viernes, otra tragedia ocurrió sobre la ruta provincial 4, entre La Carlota y Huanchilla. Un Fiat Siena impactó de frente contra un minibús Renault que llevaba de regreso a un equipo de fútbol infantil femenino, integrado por 16 niñas de entre 9 y 12 años de la escuela “El Potrero”.

 

Como consecuencia del impacto, ocurrido en la conocida “curva de la Herrería”, fallecieron en el acto dos de los ocupantes del auto, identificados como Aldo Sánchez (41) y Agostina Olmo (20), ambos oriundos de Río Cuarto, según reportó Cadena 3.

Choque frontal entre un minib&uacute;s y un auto en la ruta 4 (fuente LV16)
Choque frontal entre un minibús y un auto en la ruta 4 (fuente LV16)

El hecho también dejó 17 heridos. Entre ellos, una joven de 19 años que viajaba en el auto sufrió un traumatismo de cráneo grave. Por su parte, el resto de las menores sufrieron lesiones leves o cortes por el estallido de los cristales y se encuentran fuera de peligro.

 

Las causas del choque están bajo investigación por tratarse de una zona que presentaba visibilidad normal pero un intenso tráfico de camiones debido a la actividad agrícola.

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