Intendente entrerriano propone bajar su sueldo y reformar el régimen salarial de funcionarios municipales

El intendente de San José de Feliciano enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para modificar el régimen de remuneraciones de las autoridades municipales. La iniciativa contempla una reducción del tope de su propio salario y busca unificar la normativa vigente en una sola ordenanza.
El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, anunció que elevará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a modificar el régimen de remuneraciones de las autoridades municipales, con el objetivo de “ordenar, transparentar y hacer más eficientes las cuentas” del Estado municipal.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, una reducción del tope de la remuneración del presidente municipal, la derogación de decretos vinculados al esquema salarial vigente desde la emergencia declarada por la pandemia de coronavirus y la unificación de las disposiciones en una única norma, publicó El Entre Ríos.
“Tomé la decisión de bajar el tope de mi propia remuneración, reduciéndola de 9 a 8 veces el sueldo básico de la categoría 10, que rige actualmente. El esfuerzo y la austeridad deben empezar por casa”, expresó el dirigente peronista al presentar la propuesta.
El proyecto establece que el sueldo del intendente tendrá un nuevo límite máximo, pasando de nueve a ocho veces el salario básico correspondiente a la categoría 10 del escalafón municipal.
Además, prevé eliminar el conjunto de decretos y mecanismos incorporados en los últimos años para regular las remuneraciones, con el propósito de concentrar toda la normativa en una sola ordenanza. Según explicó el jefe comunal, la intención es terminar con la “letra chica” y los “parches” acumulados desde la pandemia, reemplazándolos por “una sola norma clara y abierta a todos los vecinos”.
Otro de los ejes de la iniciativa apunta a brindar claridad sobre la composición de las remuneraciones. En ese sentido, el proyecto define con precisión qué conceptos integran el sueldo y cuáles corresponden a gastos de representación.
También ratifica que la dieta de los concejales, fijada en un 20% del sueldo básico del intendente, constituye un reconocimiento de gastos y no una relación laboral tradicional.
La propuesta incluye, además, un reajuste en las proporciones de las remuneraciones correspondientes a los secretarios municipales y al viceintendente, con el objetivo de mantener un equipo de trabajo profesional sin afectar el equilibrio de las finanzas públicas.
Al fundamentar la iniciativa, Arévalo sostuvo que “la política debe dar el ejemplo, especialmente en los momentos complejos” y afirmó que administrar “con responsabilidad y de cara a los vecinos de San José de Feliciano” constituye un compromiso de su gestión.
El proyecto deberá ahora ser tratado por el Concejo, que será el encargado de analizar la propuesta y definir si aprueba las modificaciones planteadas para el régimen de remuneraciones de las autoridades políticas municipales.