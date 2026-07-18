Argentina y España, cara a cara por la gloria: estadísticas, récords y todo sobre la gran final

Lamine Yamal va por su primer mundial; Lionel Messi, por el último

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya se vive con máxima expectativa. Este domingo, desde las 16 (hora argentina), el MetLife Stadium de Nueva Jersey será escenario del partido que definirá al nuevo campeón del mundo y enfrentará a dos de las selecciones de mejor rendimiento del certamen.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras una agónica victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en semifinales, mientras que España dejó en el camino a Francia con una actuación convincente y apenas recibió un gol en todo el campeonato.

Ambos seleccionados ya se encuentran instalados en Nueva Jersey, donde este viernes cumplirán con las conferencias oficiales previas al encuentro. Del lado argentino hablarán Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez, la misma dupla que representó a la Albiceleste antes de la final de Qatar 2022.

Slavko Vincic será el árbitro de la final

La FIFA designó al esloveno Slavko Vincic como árbitro del partido decisivo. Nacido en Maribor en 1979 e internacional desde 2010, el juez acumula más de 113 encuentros internacionales en 39 competiciones distintas y volverá a dirigir a la Selección Argentina luego de haber arbitrado la derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

Su carrera también estuvo marcada por un episodio ocurrido en 2020, cuando fue demorado durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina. Tras declarar como testigo fue liberado esa misma noche sin que se le formularan cargos.

Scaloni mantiene el misterio sobre el equipo

La gran incógnita en la previa continúa siendo la formación titular que utilizará Lionel Scaloni.

El plantel argentino llegó a Nueva Jersey con algunas demoras producto de una tormenta eléctrica que afectó la salida desde Atlanta, aunque el entrenamiento del viernes se desarrolló con normalidad y a puertas cerradas en el predio de Red Bull.

El entrenador no confirmó si repetirá el equipo que eliminó a Inglaterra o si introducirá variantes, especialmente en el mediocampo.

Uno de los principales interrogantes gira en torno a Rodrigo De Paul, cuya presencia desde el inicio todavía no está asegurada. El técnico reconoció que dejar afuera al mediocampista sería una decisión difícil por todo lo que representa dentro del grupo, aunque aclaró que cualquier determinación estará orientada al beneficio colectivo.

La base del equipo parece consolidada con Emiliano Martínez en el arco, una defensa encabezada por Cristian Romero y Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha y Lionel Messi como líder ofensivo junto a Julián Álvarez.

España llega con una defensa histórica

Del otro lado aparece una selección española que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará su primera final mundialista desde el título conseguido en Sudáfrica 2010 y llega con un impresionante registro defensivo: apenas recibió un gol en todo el torneo.

Si logra coronarse campeón manteniendo ese promedio, establecerá un nuevo récord en la historia de los Mundiales, superando la marca que compartían España 2010, Francia 1998 e Italia 2006, selecciones que habían recibido solamente dos tantos durante toda la competencia.

Uno de los grandes responsables de esa solidez es Unai Simón, quien estableció una nueva marca de imbatibilidad en los Mundiales.

El arquero del Athletic Club acumula 650 minutos sin recibir goles, superando el histórico registro de Walter Zenga, que permaneció invicto durante 517 minutos en Italia 1990 hasta el gol convertido por Claudio Caniggia en semifinales.

Messi, Scaloni y Dibu van por nuevos récords

La final también tendrá un enorme peso estadístico para varios integrantes de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni disputará su segunda final consecutiva como entrenador, igualando el logro alcanzado por Carlos Salvador Bilardo en los Mundiales de 1986 y 1990.

Por su parte, Emiliano Martínez llegará a 14 partidos mundialistas, luego de superar en semifinales a Ubaldo Fillol como el arquero argentino con mayor cantidad de presencias en la Copa del Mundo.

Pero la principal marca será para Lionel Messi.

El capitán argentino disputará su tercera final mundialista, ingresando al selecto grupo integrado únicamente por Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski.

Con esa presencia, Messi seguirá ampliando una carrera que ya lo ubica entre las más importantes de la historia del fútbol.

Lamine Yamal también irá por un récord

España también tendrá un protagonista con posibilidad de ingresar en los libros de historia.

Con apenas 19 años y seis días, Lamine Yamal será el tercer futbolista más joven en disputar una final de la Copa del Mundo. Solo Pelé y Giuseppe Bergomi jugaron una definición mundialista con menor edad.

El delantero del Barcelona ya había batido numerosos récords de precocidad tras conquistar la Eurocopa con 17 años y ahora buscará sumar un nuevo capítulo a su ascendente carrera.

Los números que dejó el Mundial

La final reunirá además al equipo más goleador del certamen y a la defensa más sólida.

Argentina lidera la tabla de goles convertidos con 19 tantos, seguida por Francia (16), Inglaterra y Bélgica (14) y España (13).

En el rubro de remates, Francia y España encabezan la estadística con 120 disparos, mientras que Argentina suma 113.

En la tabla de goleadores aparece un empate entre Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos con ocho conquistas.

Detrás se ubican Erling Haaland (7), Jude Bellingham (6), Harry Kane (6) y Ousmane Dembélé (5).

Entre los máximos asistentes lidera el francés Michael Olise, con cinco pases de gol, seguido por Bruno Guimarães, Brahim Díaz y Martin Odegaard, todos con cuatro.

Una final que promete hacer historia

Argentina irá en busca del bicampeonato del mundo y de su cuarta estrella, mientras que España intentará repetir la conquista lograda en Sudáfrica 2010.

Con dos estilos diferentes, figuras de talla mundial y múltiples récords en juego, la definición del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del fútbol.