Dibu Martínez reveló que postergó una cirugía para jugar el Mundial y aseguró que "no le pesa la presión"

En una conferencia de prensa diferente a las tradicionales, realizada este viernes en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Emiliano "Dibu" Martínez respondió preguntas de figuras del deporte como Novak Djokovic, Rio Ferdinand y Tom Brady. El arquero argentino habló sobre la lesión que arrastra durante el torneo, elogió al seleccionado español y dejó una definición sobre su forma de afrontar los partidos decisivos.

La lesión que arrastra durante el Mundial

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando el arquero reveló que decidió aplazar una intervención quirúrgica para poder disputar la Copa del Mundo.

"Mi mano todavía duele, todos los días. Lo sabía, pero postergué la cirugía", confesó.

Martínez explicó que los médicos le recomendaron operarse, aunque optó por esperar hasta el final del certamen.

“TODAVÍA ME DUELE TODOS LOS DÍAS” El Dibu Martínez sobre su lesión en la mano y cómo lo llevó a lo largo de la Copa del Mundo. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9c3Az9cPOK — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2026

"Todos los especialistas me dijeron que necesitaba una cirugía. Me molesta porque amo entrenar, pero desde los octavos de final he estado entrenando con normalidad y me siento mucho mejor", sostuvo.

La promesa sobre un posible retiro de la Selección

Fue consultado por la promesa que realizó en 2024, cuando aseguró que se retiraría de la Selección argentina si lograba conquistar dos Copas del Mundo consecutivas. Sin embargo, el arquero evitó anticipar una decisión y dejó en claro que toda su atención está puesta en la final frente a España.

"Primero hay que ganar, solamente me enfoco en eso. No pienso más allá", respondió el marplatense cuando le preguntaron si mantendrá aquella promesa en caso de conseguir el bicampeonato.

🚨🇦🇷🇪🇸 | Dibu Martínez respondió sobre su promesa de retirarse de la Selección en caso de ganar la final del Mundial este domingo: "Primero hay que GANAR, solo me enfoco en ganar". pic.twitter.com/hdYR6YoHSj — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 18, 2026

Además, destacó que el presente de la Selección es el resultado de un proceso colectivo que lleva varios años de construcción. "La superación es de todo el equipo, desde hace años venimos construyendo algo que es difícil describir con palabras", concluyó.

El análisis de España

Al ser consultado por el rival de la final, el arquero evitó reducir el análisis a la figura de Lamine Yamal y destacó el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por el entrenador español.

"No es solo Lamine; tienen un gran entrenador que conoce muy bien a nuestro equipo. Son un gran equipo y una gran selección nacional. Por eso llegaron a la final. Tienen sus fortalezas y nosotros las nuestras, y ojalá sea un partido que los espectadores recuerden", afirmó.

"No me pesa la presión"

El campeón del mundo también recordó la final de Qatar 2022 y aseguró que su personalidad no cambia aunque el desarrollo del partido sea adverso.

🇦🇷🧤 Emiliano "Dibu" Martínez sobre la presión de defender el arco de la Selección Argentina. pic.twitter.com/LhCTSrGw1d — Filo.news (@filonewsOK) July 17, 2026

"En 2022 fuimos mejores que Francia durante los 90 minutos. Pueden marcarme 1, 2 o 3 goles, seré el mismo jugador en el siguiente movimiento; no me pesa la presión", remarcó.

Finalmente, explicó cuál considera que es la esencia que mantiene desde sus inicios en el fútbol.

"Tengo ese espíritu de barrio dentro de mí. Soy el mismo Dibu que jugaba en el barrio", concluyó.