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“Llego”: el "Dibu" Martínez llevó calma sobre su presencia en el debut mundialista

El arquero campeón del mundo respondió a un hincha antes de un entrenamiento y aseguró que estará disponible para el debut ante Argelia. Se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha sufrida en la final de la Europa League.

3 de Junio de 2026
"Dibu" Martínez.
"Dibu" Martínez.

El arquero campeón del mundo respondió a un hincha antes de un entrenamiento y aseguró que estará disponible para el debut ante Argelia. Se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha sufrida en la final de la Europa League.

La presencia del "Dibu" Martínez en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 generaba dudas después de la lesión que sufrió en una de sus manos, pero este martes el propio arquero llevó tranquilidad con un breve mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

 

Antes del entrenamiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, un hincha le consultó al marplatense si llegaría en condiciones al inicio de la Copa del Mundo. Sin dudarlo, el arquero respondió: “Llego”, mientras levantaba el pulgar en señal positiva.

 

 

El guardameta de Aston Villa se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha que sufrió durante la entrada en calor de la final de la Europa League. Desde entonces, trabaja de manera diferenciada y todavía no pudo entrenarse a la par del resto del plantel argentino.

 

Cómo evoluciona la lesión del arquero

 

Aunque la recuperación avanza favorablemente, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física del "Dibu" Martínez de cara al debut frente a Argelia, programado para el martes 16 de junio a las 22 por la primera fecha del Grupo J.

 

Por el momento, todo indica que los amistosos previos ante Honduras e Islandia servirán para darle minutos a los arqueros suplentes. En ese escenario, Gerónimo Rulli aparece como posible titular en el primer compromiso preparatorio.

 

Durante los últimos entrenamientos, al arquero se lo vio utilizando un vendaje especial que inmoviliza parte de su mano derecha, principalmente la zona del dedo anular y meñique. De todos modos, desde el entorno de la Selección sostienen que los tiempos de recuperación vienen dentro de lo previsto.

 

El mensaje del Dibu en redes sociales

 

El lunes, el propio Emiliano Martínez ya había dado señales positivas a través de sus redes sociales. En una publicación realizada desde la concentración argentina, escribió: “Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país”.

 

 

La intención del cuerpo técnico es llegar al debut mundialista con los 26 futbolistas disponibles. Si bien el arquero continúa en recuperación, la situación no encendió alarmas dentro del plantel y, por ahora, no corre riesgo su presencia en el estreno mundialista.

 

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia, en un encuentro que marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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