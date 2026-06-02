Se confirmaron los números de Argentina para el Mundial: el elegido por el entrerriano Lisandro Martínez

Las dorsales de Argentina para el Mundial ya son oficiales. La FIFA publicó este martes las listas definitivas de las 48 selecciones que participarán de la Copa del Mundo 2026 y, junto a los nombres de los convocados, se conocieron los números que vestirán los futbolistas durante toda la competencia.

La nómina presentada por Lionel Scaloni días atrás quedó ratificada sin modificaciones y despejó una de las incógnitas que acompañaban la previa del certamen: quién heredaría la camiseta número 11, utilizada por Ángel Di María durante la histórica consagración de la Albiceleste en Qatar 2022.

Finalmente, el elegido para portar ese dorsal será Giovani Lo Celso. El mediocampista regresa a una cita mundialista después de perderse la edición anterior por lesión y tendrá el desafío simbólico de vestir uno de los números más representativos del plantel argentino de los últimos años.

Giovani Lo Celso heredará la '11' de Argentina. Foto: Archivo Elonce.

La camiseta del entrerriano Lisandro Martínez y las principales confirmaciones

Entre los nombres que integran la lista definitiva aparece el entrerriano Lisandro Martínez, una de las piezas más importantes de la defensa argentina durante el ciclo Scaloni. El futbolista surgido en Gualeguay conservará la camiseta número 6, dorsal con el que viene desempeñándose habitualmente en la Selección.

La continuidad de los números tradicionales fue una de las características de la lista oficializada por FIFA. Lionel Messi seguirá utilizando la emblemática camiseta número 10, mientras que Emiliano Martínez mantendrá el 23, Julián Álvarez el 9 y Lautaro Martínez el 22.

Tampoco hubo modificaciones para otros referentes del plantel. Rodrigo De Paul llevará el número 7, Leandro Paredes el 5, Cristian Romero el 13 y Alexis Mac Allister el 20. La intención del cuerpo técnico fue sostener la identidad construida durante los últimos años y evitar cambios innecesarios en la antesala del torneo.

Un Mundial que comenzará con grandes expectativas

La Selección argentina llegará al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas. El equipo dirigido por Scaloni intentará defender el título conseguido en Qatar y volver a competir por el trofeo más importante del fútbol internacional.

Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina. Foto: Archivo Elonce.

El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego, el conjunto nacional se medirá con Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en territorio texano.

La expectativa es enorme no solo por la posibilidad de repetir el éxito alcanzado cuatro años atrás, sino también porque podría representar una de las últimas grandes competencias internacionales para varios referentes históricos del plantel encabezado por Lionel Messi.