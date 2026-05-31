Acompañado de Lisandro Martínez, el "Dibu" mostró su mano vendada antes de jugar el Mundial con Argentina

La imagen de Dibu Martínez junto a Lisandro Martínez en pleno vuelo hacia los Estados Unidos despertó preocupación y curiosidad entre los hinchas argentinos. El arquero campeón del mundo apareció con un amplio vendaje que inmoviliza gran parte de su mano derecha, una consecuencia directa de la lesión sufrida días atrás antes de disputar la final de la UEFA Europa League.

Pese al inconveniente físico, el guardameta se mostró relajado y de buen ánimo durante el viaje. En la fotografía compartida en redes sociales se lo observa sonriente, mate en mano, acompañado por el defensor Lisandro Martínez, otro de los futbolistas que decidió trasladarse por su cuenta para incorporarse a la concentración de la Albiceleste.

La preocupación en torno a su estado físico surgió luego de que trascendiera que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor previa a la definición continental que terminó con la consagración de su equipo. Sin embargo, la lesión no le impidió disputar aquel compromiso decisivo.

La lesión que encendió las alarmas en la Selección

Tras el encuentro, el propio arquero explicó lo sucedido y dejó en claro que el dolor no fue un impedimento para salir a competir. Acostumbrado a sobreponerse a situaciones adversas, el marplatense decidió vendarse la zona afectada y completar el partido con normalidad, demostrando una vez más su fortaleza y compromiso dentro del campo de juego.

Ahora, el objetivo principal es llegar en las mejores condiciones posibles al debut de la selección argentina en el Mundial 2026. Por esa razón, el cuerpo médico seguirá de cerca la evolución de la fractura y no descarta preservar al arquero durante los amistosos preparatorios programados antes del inicio de la competencia.

Foto: Archivo Elonce.

La posibilidad de que Dibu Martínez no participe de los encuentros frente a Honduras e Islandia responde exclusivamente a una cuestión preventiva. La prioridad de la AFA y del cuerpo técnico es contar con el arquero plenamente recuperado para el arranque del torneo más importante del fútbol internacional.

El apoyo de su familia antes del gran desafío

Antes de emprender el viaje hacia Norteamérica, el arquero compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Acompañó la publicación con imágenes junto a su esposa, Mandinha Martínez, y sus hijos, Santi y Ava, quienes se han convertido en un pilar fundamental a lo largo de su carrera profesional.

“La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió el guardameta en una publicación que rápidamente recibió miles de reacciones de fanáticos y compañeros. El mensaje reflejó el momento especial que atraviesa en la previa de una nueva Copa del Mundo.

Foto: Archivo Elonce.

Consolidado como uno de los referentes del plantel dirigido por Lionel Scaloni, Martínez llega a esta cita mundialista con la responsabilidad de defender el arco argentino y repetir las actuaciones que lo llevaron a convertirse en una de las grandes figuras de la conquista obtenida en Qatar 2022.

La delegación argentina ya se instaló en Estados Unidos

Mientras tanto, gran parte de la delegación nacional partió desde el predio de Ezeiza rumbo a la ciudad elegida como base operativa durante el Mundial 2026. Un total de 18 futbolistas emprendieron el viaje en las primeras horas del día, mientras otros convocados se sumarán directamente en territorio estadounidense, publicó Infobae.

Entre los jugadores que viajaron desde Buenos Aires aparecen nombres de peso como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Leandro Paredes, entre otros integrantes habituales del seleccionado nacional.