Un joven resultó herido tras volcar con su automóvil en una calle de Santa Elena

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo en Santa Elena. Un conductor de 24 años perdió el control de su vehículo, que terminó volcado sobre la cinta asfáltica. Sufrió lesiones leves.
Accidente de tránsito en Santa Elena fue el hecho que movilizó a personal policial durante la mañana de este domingo, luego de que un automóvil terminara volcado sobre una calle de la ciudad por causas que son materia de investigación.
El siniestro ocurrió sobre calle Tomás de Rocamora, entre Córdoba y Antártida Argentina. Tras recibir un llamado telefónico, efectivos de Comisaría Santa Elena se hicieron presentes en el lugar y constataron que un automóvil Fiat Palio de color negro se encontraba volcado sobre la cinta asfáltica.
Según las primeras actuaciones, el vehículo era conducido por un joven de 24 años que circulaba en sentido norte-sur por calle Tomás de Rocamora.
Investigan las causas del vuelco
Por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco del automóvil. Como consecuencia del accidente, el joven sufrió lesiones de carácter leve, por lo que recibió asistencia tras el siniestro.
En el lugar trabajó personal de Comisaría Santa Elena junto a efectivos de la División Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.