Seis detenidos tras gresca por robo y daños: intentaron apuñalar a un policía en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo policial derivó en la detención de seis personas luego de que intentaran impedir un procedimiento vinculado al robo de una bicicleta y daños en una vivienda. Secuestraron armas blancas y elementos contundentes.
Seis detenidos por robo y daños fue el saldo de un procedimiento policial realizado en inmediaciones de la parte trasera del cementerio municipal de Paraná, donde efectivos acudieron tras una denuncia por destrozos y sustracción de elementos en una vivienda precaria.
Al llegar al lugar, los uniformados constataron que varias personas estaban desmantelando la propiedad y tenían en su poder una bicicleta tipo playera que había sido denunciada como robada momentos antes en la zona de calles Bavio y Courreges, de Paraná.
La situación se tornó tensa cuando los propietarios de la vivienda afectada se presentaron para reclamar por los daños ocasionados y por la sustracción del rodado, lo que derivó en un enfrentamiento entre las partes.
Intentaron agredir a policías
Durante el procedimiento, una de las implicadas intentó atacar con un arma blanca a un efectivo del servicio de emergencias 911, mientras que otros individuos procuraron entorpecer las detenciones.
Ante esta situación, se desplegó un operativo que permitió la aprehensión de seis personas y la correcta identificación de otras dos. Además, los efectivos secuestraron cuchillas y elementos contundentes que habrían sido utilizados durante las agresiones.
Por disposición del fiscal de turno, los principales involucrados quedaron alojados en la Alcaldía de Tribunales, mientras que el resto de las personas identificadas quedó supeditado a la causa judicial.