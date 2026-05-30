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Interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú fue internado en terapia intensiva

Un interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú fue trasladado al Hospital Centenario e ingresado a terapia intensiva tras sufrir una descompensación en la granja penal “El Potrero”. Se investiga el cuadro clínico y las circunstancias del episodio.

30 de Mayo de 2026
Le habrían encontrado cocaína en sangre.
Le habrían encontrado cocaína en sangre.

Un interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú fue trasladado al Hospital Centenario e ingresado a terapia intensiva tras sufrir una descompensación en la granja penal “El Potrero”. Se investiga el cuadro clínico y las circunstancias del episodio.

Un interno de la Unidad Penal 9, correspondiente a la granja penal “El Potrero” de Gualeguaychú, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Centenario luego de haber sufrido una descompensación este viernes, situación que motivó su traslado desde el establecimiento penitenciario.

 

Se trata de Maximiliano Pighetti, de 33 años, quien habría sido asistido inicialmente tras presentar convulsiones. Posteriormente, su estado de salud habría requerido su derivación a cuidados intensivos, publicó El Entre Ríos.

 

De acuerdo con la información preliminar, en el marco de la atención médica se habría detectado la presencia de cocaína en sangre.

El traslado y la atención médica

 

El episodio se registró durante la jornada del viernes dentro de la granja penal “El Potrero”, donde el interno cumplía su detención. Tras la descompensación, el personal del establecimiento habría activado el protocolo de emergencia para su traslado.

 

Una vez en el Hospital Centenario, el paciente fue derivado a terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro clínico presentado.

Antecedentes y contexto judicial

 

Maximiliano Pighetti registra antecedentes penales vinculados a hechos de robo y episodios de enfrentamiento con fuerzas policiales, en algunos casos junto a familiares directos, según se desprende de su historial judicial.

 

Asimismo, se informó que habría atravesado procesos previos de internación por consumo problemático de sustancias hace aproximadamente 11 años, lo que se suma a su historial de causas vinculadas a adicciones.

Temas:

penal de gualeguaychú Gualeguaychú interno granja penal “El Potrero”
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