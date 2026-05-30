Lo buscaban desde 2019 por un intento de homicidio en Victoria y fue detenido en Santa Fe

Un hombre de 47 años que era intensamente buscado por una causa de tentativa de homicidio fue detenido este sábado en el marco de un operativo realizado por personal policial de Entre Ríos y Santa Fe. El procedimiento se concretó después de una orden judicial vinculada con un hecho ocurrido en la ciudad de Victoria en agosto de 2019.

Según se informó oficialmente, el operativo fue llevado adelante durante la mañana por efectivos de la Guardia Especial dependiente de la Jefatura Departamental Victoria, en cumplimiento de un mandamiento emanado por el Juzgado de Garantías local.

El acusado, oriundo de la ciudad de Victoria, fue localizado en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, donde finalmente quedó detenido tras varios años con pedido de captura vigente.

La causa se originó en 2019

La investigación está vinculada con una causa caratulada como “Tentativa de Homicidio”, relacionada con un episodio ocurrido el 3 de agosto de 2019 en la ciudad entrerriana.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales, sobre el hombre pesaba un requerimiento judicial activo desde entonces, situación que derivó en tareas de búsqueda y localización desarrolladas por las autoridades.

Prófugo detenido en Victoria.

Una vez concretada la detención, el acusado fue trasladado nuevamente a Entre Ríos y quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental de Victoria.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras el operativo, el detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal local, que continuará adelante con las actuaciones judiciales correspondientes y la imputación de los cargos vinculados a la causa.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se realizó en el marco de las tareas coordinadas entre distintas áreas policiales para dar cumplimiento a pedidos de captura pendientes.

Ahora, la Justicia deberá avanzar con el proceso judicial correspondiente mientras el hombre permanece detenido bajo custodia policial en la ciudad de Victoria.