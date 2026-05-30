La historia detrás del apicultor que exporta hasta 2.500 toneladas anuales de miel entrerriana

La miel argentina sumó un nuevo capítulo a su historia exportadora con un embarque que marcó un hito para el sector. La empresa del productor entrerriano Daniel D’Ambros completó el primer envío hacia Alemania beneficiado con arancel cero, tras la entrada en vigencia del acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Detrás de ese logro hay más de tres décadas de trabajo que comenzaron de manera modesta en Concordia, donde D’Ambros inició su actividad apícola en la década de 1990 con apenas 400 colmenas instaladas en el garage de su vivienda.

Con el paso de los años, aquel emprendimiento familiar creció hasta transformarse en una empresa exportadora con presencia en mercados internacionales y una producción que hoy alcanza entre 600 y 800 toneladas anuales de miel.

Un sueño que parecía imposible

El productor recordó con emoción el momento en que recibió la noticia de que el embarque había ingresado a Europa sin el arancel que históricamente afectó a la miel argentina, publicó TN.

“Mi hija me avisó que logramos meter la miel con arancel cero”, relató D’Ambros al recordar el llamado que recibió de María de los Ángeles, quien actualmente está al frente de la empresa familiar.

De un garage en Concordia a un hito exportador de la miel argentina (foto X/marcasarg_)

“Me puse contento, era un sueño. Llegar con arancel cero a Estados Unidos y arancel cero a Europa era impensado”, expresó.

La firma cuenta actualmente con unas 15.000 colmenas y exporta hasta 2.500 toneladas anuales a distintos mercados internacionales. Suma una división forestal con más de 1.600 hectáreas, un aserradero y una fábrica de materiales apícolas.

El peso de un arancel histórico

Hasta el 1 de mayo de 2026, la miel argentina ingresaba al mercado europeo con un arancel del 17,3%, una situación que colocaba al producto nacional en desventaja frente a competidores que contaban con beneficios comerciales.

“El arancel nos dolía hasta en el alma. Era prácticamente un castigo”, afirmó el empresario.

Estos son los tambores que llegaron a Alemania (foto X/marcasarg_)

Según explicó, esa carga económica era asumida por los importadores, pero terminaba afectando la competitividad del producto argentino en los mercados internacionales.

Frente a ese escenario, sostuvo que los productores locales apostaron a la calidad y a la seriedad comercial para mantener la confianza de los compradores.

Miel entrerriana rumbo a Alemania

El embarque histórico tuvo como destino Alemania y estuvo compuesto por miel de eucaliptus, una variedad muy demandada en ese país europeo. “Tiene mucho cuerpo”, explicó D’Ambros sobre las características del producto enviado desde Entre Ríos.

El productor reconoció la importancia simbólica del acontecimiento y reveló que decidió conservar uno de los tambores pertenecientes al contenedor exportado para recordar el momento que consideró histórico para la actividad apícola nacional.

La experiencia representa un nuevo impulso para el sector exportador argentino y abre expectativas sobre el crecimiento de las ventas externas de miel hacia Europa en el marco del nuevo esquema comercial.