“No es casualidad que exportemos miel a Europa”: Rogelio Frigerio destacó al sector apícola

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes de la Semana de la Miel en Buenos Aires, donde presentó el potencial apícola de Entre Ríos y destacó las oportunidades que se abren para el sector a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La actividad se desarrolló en el marco de la jornada Apicultura: oportunidades en el mercado internacional. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, organizada en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante su exposición, Rogelio Frigerio remarcó que Entre Ríos fue la primera provincia argentina en concretar una exportación de miel hacia Europa después de la firma del acuerdo comercial.

El potencial apícola de Entre Ríos

El mandatario provincial señaló que el crecimiento del sector es resultado del trabajo sostenido de productores y del desarrollo de acuerdos internacionales.

“No es casualidad que hayamos debutado en este acuerdo con una exportación de miel a Alemania. Es fruto de muchos años de trabajo, de la calidad y la capacidad de nuestros productores”, sostuvo Rogelio Frigerio.

Además, destacó la importancia de la actividad para la economía provincial y remarcó su impacto en el empleo y el arraigo territorial.

“Es una actividad muy trascendente para Entre Ríos por lo que significa en términos de producción, trabajo y arraigo”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la provincia cuenta actualmente con unos 2.300 productores apícolas, más de 600.000 colmenas y una producción anual cercana a las 20.000 toneladas de miel.

Agregado de valor y exportaciones

Durante la jornada, Rogelio Frigerio también puso el foco en la necesidad de avanzar en procesos de agregado de valor para mejorar la competitividad de la producción entrerriana.

El gobernador informó que la provincia trabaja junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos en un estudio destinado a clasificar las mieles según su origen productivo.

“Clasificar esa producción de miel le va a agregar valor y va a mejorar el precio para nuestros productores”, expresó. Además, remarcó que Entre Ríos ocupa lugares de relevancia en distintas cadenas agroalimentarias del país.

“Somos la principal productora de carne avícola de la Argentina y estamos entre los primeros puestos en carne bovina, ovina, porcina, en huevos y también en miel”, señaló.

La jornada y los desafíos del sector

La actividad reunió a representantes diplomáticos, productores, legisladores y cámaras vinculadas al sector apícola.

Durante el encuentro se analizaron distintos desafíos vinculados a la exportación, la trazabilidad y las exigencias sanitarias internacionales, además de las oportunidades comerciales que podrían abrirse a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En el cierre de su exposición, Rogelio Frigerio hizo referencia al Día Mundial de la Abeja, que se celebra cada 20 de mayo, y destacó la importancia de proteger la biodiversidad.

“Las sociedades que progresan son las que aprenden a cuidar y potenciar aquello que mejor saben hacer. Y nosotros, los entrerrianos, sabemos hacer una miel de enorme calidad”, concluyó.