Emprendedoras donaron buzos de egresados a alumnos víctimas de estafa en escuela de Paraná

Los alumnos de sexto grado de la Escuela Nº16 "Dr. Francisco Soler" de Paraná recibieron este miércoles sus esperados buzos de egresados, luego de atravesar una difícil situación que había sido denunciada por las familias como una presunta estafa.

El gesto solidario fue impulsado por las emprendedoras del local “9 Metros", Nabila y Antonela, quienes decidieron intervenir tras conocer el caso a través de Elonce.

La entrega sorprendió a los chicos mientras ensayaban para el acto del 25 de Mayo y generó momentos de emoción entre alumnos, padres y docentes.

“Fue un complot de amor”

Leonela, una de las madres de los estudiantes, expresó el agradecimiento de las familias por la iniciativa. “Después de todo lo que pasamos, las chicas dijeron ‘hay que verle el lado positivo’ y ellas son nuestro lado positivo porque se ofrecieron de corazón a regalarles los buzos”, relató.

Además, contó que los padres se emocionaron al recibir la noticia. “Hubo papás que lloraron de la emoción. Los chicos no sabían nada y fue una sorpresa enorme”, señaló.

Emprendedoras donaron buzos de egresados a alumnos de una escuela de Paraná

Los estudiantes manifestaron su felicidad al recibir la indumentaria que esperaban desde hacía tiempo para transitar el último año de primaria.

“Queríamos cambiar el final de la historia”

Las emprendedoras explicaron que tomaron la decisión apenas conocieron la situación. “Vimos la noticia y coincidimos en que teníamos que hacer algo. Sabíamos que era un esfuerzo grande, pero queríamos darle una solución y cambiar un poco cómo terminaba todo esto”, expresaron Nabila y Antonela.

También destacaron el recibimiento de la comunidad educativa. “No conocíamos la escuela ni a los chicos y encontrarnos con tanta emoción y tanto cariño hace que todo valga la pena”, afirmaron.

Durante la jornada, los alumnos lucieron por primera vez los buzos de la promoción 2026 y compartieron el momento junto a sus compañeros y familias.

Emoción entre los alumnos

“Pensé que no íbamos a tener los buzos y ahora sí los tenemos”, contó Sofía, una de las estudiantes. Otro de los alumnos agradeció el gesto y aseguró sentirse “muy contento” por la sorpresa.

El episodio había generado repercusión luego de que familias de la institución denunciaran públicamente una situación vinculada a la confección de los buzos de egresados.

Finalmente, el conflicto encontró una resolución inesperada a través de un gesto solidario que permitió que los estudiantes pudieran cumplir el sueño de tener su indumentaria para el último año escolar.

Se recordará que la madre de un estudiante se había ofrecido para gestionar la confección de buzos y remeras de egresados, pero nunca cumplió con lo prometido. La situación desencadenó en una denuncia por estafa a la comunidad educativa con casi dos millones de pesos ante la comisaría 11º de Bajada Grande