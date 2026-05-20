Por qué no todos acceden igual: factores que condicionan el acceso a la tecnología en Argentina

Tener una computadora, un celular o una Smart TV no depende solo de que exista oferta en el mercado. Depende de una mezcla de factores.
El acceso a la tecnología suele contarse como una historia simple: “hay más dispositivos, entonces hay más acceso”. En la vida real, especialmente en Argentina, la situación es bastante más compleja. Tener una computadora, un celular o una Smart TV no depende solo de que exista oferta en el mercado. Depende de una mezcla de factores económicos, geográficos, educativos y culturales que pueden facilitar o bloquear la posibilidad de usar tecnología de manera sostenida y útil.
Además, el acceso no es un “sí o no”. No es lo mismo tener un dispositivo compartido entre varias personas que disponer de uno propio. No es lo mismo conectarse con datos móviles limitados que tener internet estable. Tampoco es lo mismo comprar un equipo hoy y poder mantenerlo actualizado durante años, que adquirir algo que queda desfasado rápido por falta de soporte o por costos de reparación. Mirar el acceso como un fenómeno de capas ayuda a entender por qué, aun en un país altamente urbanizado, sigue habiendo brechas tecnológicas muy marcadas.
1) Precio, inflación y la tecnología como compra de largo plazo
En Argentina, el primer filtro es casi siempre el precio. La tecnología es un bien que se paga en un contexto de inflación alta, con cambios de costos frecuentes, variaciones en impuestos y un poder adquisitivo que no siempre acompaña. Eso empuja a muchas personas a comprar en función de la oportunidad: cuotas, promociones, descuentos puntuales o disponibilidad de stock.
Ahí aparece una dinámica conocida: la compra se define tanto por la necesidad como por “el momento”. Por ejemplo, cuando alguien compara el precio de TV LG, suele buscar algo más que una marca: busca equilibrio entre calidad, garantía, repuestos, durabilidad y valor de reventa. En categorías grandes, donde la inversión es mayor, la previsibilidad pesa. Una pantalla puede ser “cara” en términos absolutos, pero más accesible en términos reales si se financia o si tiene menor riesgo de quedar obsoleta pronto.
En paralelo, creció la lógica de compra por tamaño/rendimiento. Mucha gente apunta a un punto intermedio donde la mejora se sienta, pero no implique un salto exagerado. Esa es parte de la razón por la que una oferta 55 pulgadas se vuelve tan buscada: 55" suele ser el tamaño donde el living cambia de experiencia sin que el costo se dispare como en gamas gigantes. En términos de acceso, estas “zonas de equilibrio” (donde hay variedad, cuotas y precios competitivos) funcionan como puertas de entrada para más hogares.
2) Financiamiento, cuotas y bancarización
En un país con inflación, el financiamiento puede definir la posibilidad de acceso. Las cuotas no son un detalle comercial: para muchos hogares son la diferencia entre comprar o no comprar. Pero la financiación no está distribuida de forma pareja. Depende de bancarización, historial crediticio, límites de tarjeta, acceso a promociones y a veces del tipo de empleo.
En consecuencia, dos personas con el mismo ingreso mensual pueden tener un acceso muy distinto si una puede pagar en cuotas con una tasa razonable y la otra no. También aparece un fenómeno silencioso: quien no puede financiar suele terminar comprando equipos más básicos o usados, que pueden quedar cortos antes, generando una “brecha de rendimiento” además de la brecha de acceso.
3) Conectividad: tener dispositivo no alcanza
El acceso a la tecnología se suele medir por “cantidad de dispositivos”, pero en la práctica el acceso real depende de la conectividad. Un televisor smart sin internet estable se convierte en una TV con funciones limitadas. Una notebook sin buena conexión se vuelve un equipo difícil para estudiar o trabajar. Un celular sin datos suficientes puede quedar restringido a WhatsApp y poco más.
En Argentina, esta capa es desigual por región y por tipo de vivienda. En ciudades grandes suele haber más opciones, pero eso no garantiza estabilidad: hay edificios con mala señal, barrios con saturación en horarios pico, y hogares donde la red se reparte entre muchos dispositivos al mismo tiempo. En zonas más alejadas, el problema puede ser directamente de cobertura o de costos.
La conectividad también tiene un componente cualitativo: no es solo velocidad, sino latencia, estabilidad y consistencia. Para videollamadas, clases, streaming o gaming, esos detalles cambian la experiencia. Cuando falla, el acceso se vuelve intermitente, y lo intermitente termina siendo casi lo mismo que no tener acceso.
4) Disponibilidad, logística y mercado real
Otro factor poco discutido es la disponibilidad. La tecnología no llega igual a todos lados, ni en el mismo momento, ni con la misma variedad. En Argentina, la oferta puede concentrarse en grandes centros urbanos, mientras que en otras zonas hay menos modelos, menos stock, o mayores costos de envío.
Además, hay momentos en los que ciertas categorías se vuelven difíciles de conseguir o suben abruptamente por cambios de importación, tipo de cambio, regulaciones o ciclos de demanda. Eso genera compras defensivas: gente que adelanta una compra por miedo a que “mañana esté más caro” o a que “desaparezca el modelo”. Ese comportamiento influye en quién accede y quién queda afuera por no poder anticiparse.
5) Conocimientos y habilidades digitales
Acceder a tecnología no significa saber usarla. La brecha digital también es una brecha de habilidades: configurar una red, mantener un equipo, gestionar cuentas, reconocer estafas, usar herramientas de productividad o resolver problemas básicos.
Esto impacta mucho en hogares donde la tecnología se comparte. Si la persona que “sabe” se va o no está disponible, el resto queda limitado. En adultos mayores, por ejemplo, el acceso puede existir en términos de dispositivo, pero estar bloqueado por barreras de uso, miedo a equivocarse o falta de acompañamiento.
También influye el lenguaje técnico con el que se vende tecnología. Muchas personas terminan eligiendo por marca o por recomendación informal porque la información disponible es confusa o está cargada de siglas sin contexto. Eso puede llevar a compras que no resuelven la necesidad real y que, en términos de acceso, se convierten en frustración.
6) Costos de mantenimiento, reparación y obsolescencia
Un punto clave: el acceso no es solo comprar. Es sostener. Reparar una pantalla, cambiar un módulo, reemplazar un cargador original, ampliar memoria o arreglar un conector puede ser caro o directamente difícil si no hay repuestos. Cuando el costo de reparación se acerca al costo de un equipo nuevo, el acceso se vuelve más frágil.
A eso se suma la obsolescencia por software. Un dispositivo puede funcionar perfectamente, pero quedar limitado si deja de recibir actualizaciones, si ciertas apps ya no corren o si los servicios cambian requisitos. En televisores smart, esto es muy común: el panel puede durar años, pero la plataforma se queda atrás. Esa es una forma de exclusión tecnológica más silenciosa, porque ocurre aunque el hardware siga “prendido”.
Un acceso que se juega en varias capas
En Argentina, el acceso a la tecnología no es una puerta que se abre o se cierra: es una escalera con varios escalones. Precio y financiamiento definen la entrada. Conectividad define la utilidad. Habilidades definen el aprovechamiento. Mantenimiento y actualizaciones definen la permanencia.
Mirar estos factores juntos permite entender por qué dos hogares pueden tener un televisor similar y, aun así, vivir experiencias tecnológicas completamente distintas. Y también ayuda a tomar mejores decisiones: elegir lo que realmente se puede sostener, lo que encaja con la conectividad disponible y lo que tendrá vida útil real, no solo “especificaciones lindas” en la caja.