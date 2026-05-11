Aumenta la tarifa del pasaje del tren y tendrá subas mensuales: cuánto costará desde el lunes y los horarios

Aumenta la tarifa del pasaje del tren y tendrá subas mensuales.

El pasaje de los trenes nacionales tendrá una serie de aumentos en los próximos meses, en base a un nuevo esquema tarifario que el Gobierno puso a consideración pública, mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante.

El primer ajuste sobre las tarifas del transporte público nacional, se aplicará desde el próximo lunes 18 de mayo, mientras que habrá subas mensuales hasta septiembre en el caso de los trenes.

En la disposición, se establece un primer aumento que ronda el 33% en los pasajes del tren que une la capital entrerriana y la localidad de La Picada (Paraná Campaña).

Oficialmente, se dieron a conocer a cuánto ascenderá la tarifa mínima, y de ella, se puede acceder a un estimativo de las nuevas tarifas, que entrarán en vigencia a partir del 18 de mayo próximo.

Nuevas tarifas de referencia

A partir del próximo lunes, la tarifa mínima del Tren en Paraná, aumentará a $731 (ahora cuesta $570). De esta manera, según pudo saber Elonce, la tarifa para viajar desde Paraná a Colonia Avellaneda, pasará a costar 758 pesos (ahora, cuesta 570 pesos).

Por su parte, si se aborda el tren en Paraná con destino a la estación de Enrique Berduc (en el ejido de La Picada), la nueva tarifa será de 1.237 pesos (ahora cuesta $930).

Las nuevas tarifas por mes

Por otra parte, el gobierno nacional, confirmó que habrá subas mensuales hasta septiembre en los trenes. De esta manera, se dieron a conocer las nuevas tarifas de referencia para servicios ferroviarios regionales.

Tren Paraná-La Picada:

$731 (mayo tarifa mínima).

$841 (junio tarifa mínima).

$952 (julio tarifa mínima).

$1.063 (agosto tarifa mínima).

$1.174 (septiembre tarifa mínima).

Los horarios: