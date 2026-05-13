Pilotos, instructores y escuelas: los cambios que oficializó el Gobierno en la aviación

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el sistema de formación de pilotos a través de nuevas resoluciones publicadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Las medidas introducen cambios en licencias, requisitos operativos, programas de capacitación y mecanismos de supervisión para pilotos, instructores, escuelas de vuelo y centros de entrenamiento aeronáutico.

Según informó el organismo, el objetivo de la reforma es adecuar la normativa argentina a estándares internacionales y regionales vinculados a la seguridad operacional y a la modernización de la actividad.

Nuevas licencias y cambios para pilotos

Las modificaciones fueron oficializadas mediante las resoluciones 292, 293 y 294/2026, que actualizan distintos apartados de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

Entre los cambios más relevantes en la aviación, la ANAC incorporó la nueva categoría denominada “Licencia de Piloto de Aeronaves Deportivas Livianas (LSA)”, utilizada internacionalmente para aeronaves recreativas y de instrucción liviana.

Cabina de avión.

Además, se actualizaron los requisitos para examinadores de vuelo y habilitaciones de tipo, junto con nuevos mecanismos de transición destinados a pilotos provenientes de las Fuerzas Armadas o de fuerzas de seguridad que busquen acceder a licencias civiles.

El organismo sostuvo que las medidas apuntan a simplificar procesos regulatorios y mejorar los niveles de seguridad dentro del sistema aeronáutico argentino.

Cambios para escuelas y centros de entrenamiento

La reforma también alcanza a los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), encargados de la formación de pilotos y otros profesionales de la actividad.

En ese marco, la ANAC redefinió programas académicos, manuales operativos, criterios administrativos y mecanismos de control para las escuelas de aviación.

Las instituciones tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para adaptar sus programas y manuales internos a la nueva normativa. Desde el organismo advirtieron que aquellas entidades que no completen el proceso no podrán abrir nuevos cursos ni incorporar estudiantes bajo el nuevo esquema.

Por otra parte, los Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC), dedicados a capacitaciones avanzadas y especializadas, también deberán adecuar procedimientos técnicos y programas de formación antes de 2027.

La ANAC explicó que la reforma busca evitar “duplicidades normativas”, “ambigüedades” y “complejidades innecesarias” dentro del sistema de aviación, al tiempo que remarcó que la seguridad operacional seguirá siendo un “objetivo irrenunciable” para el organismo.