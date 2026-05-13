Advierten que “El Niño” podría provocar lluvias intensas en gran parte del Litoral argentino

El meteorólogo Leonardo De Benedictis advirtió a Elonce que las proyecciones climáticas para los próximos meses anticipan la llegada de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad, situación que podría generar, desde el comienzo de la Primavera, un importante incremento de lluvias y tormentas en gran parte del Litoral argentino.

El fenómeno conocido como El Niño es una alteración de la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico tropical, caracterizada por el debilitamiento de los vientos alisios y el desplazamiento de grandes masas de agua cálida hacia la costa de América; este proceso modifica la distribución de lluvias y temperaturas a escala planetaria, con efectos directos en América, Asia y Europa.

Según explicó el especialista, los principales modelos meteorológicos muestran una tendencia marcada hacia un evento que podría impactar especialmente en el Litoral argentino, Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay. “Las tendencias de largo plazo muestran un evento que puede ser considerado fuerte”, explicó al dar cuenta de la preocupación que podría llegar a generar el cambio en los patrones climáticos.

Advierten que el fenómeno de El Niño podría provocar lluvias intensas

De Benedictis indicó que el fenómeno comenzaría a sentirse principalmente entre septiembre y octubre, prolongándose hasta marzo o abril del próximo año. En ese período podrían registrarse lluvias más generales e intensas que las observadas en los últimos años.

Tormentas, crecidas y eventos más amplios

El meteorólogo explicó que, a diferencia de otros períodos recientes donde predominaban tormentas aisladas y localizadas, el fenómeno de El Niño genera eventos más extensos y persistentes. “Los eventos de lluvia pueden llegar a ser mucho más generales y abarcar áreas más amplias”, sostuvo.

Además, remarcó que este tipo de situaciones suele estar asociado a importantes crecidas de ríos y mayores inundaciones.

En ese sentido, destacó la importancia de trabajar en tareas preventivas y monitoreo permanente para anticipar posibles riesgos. “Lo que uno busca cuando hace un pronóstico de largo plazo es generar efectos preventivos”, expresó el especialista.

Piden preparación y monitoreo constante

De Benedictis señaló que los organismos y municipios pueden tomar medidas anticipadas frente a escenarios de lluvias extraordinarias. También recordó que otros fenómenos climáticos recientes, como las altas temperaturas y la sequía, estuvieron vinculados al aumento del riesgo de incendios.

“No es generar alarmas, sino estar atentos y preparados para un período con mayores precipitaciones de lo habitual”, concluyó el meteorólogo.