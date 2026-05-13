Motociclista murió tras chocar contra un perro y ser atropellado por dos camionetas

El hombre, de 60 años, perdió el control de la moto luego de impactar contra un perro en la Ruta 158. Cayó sobre el asfalto y murió tras ser embestido por dos vehículos.
Un motociclista de 60 años murió este martes por la noche en Córdoba, luego de protagonizar una trágica secuencia vial sobre la Ruta Nacional 158, entre las localidades de Quebracho Herrado y San Francisco.
De acuerdo a la información oficial, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Benelli blanca de 150 cilindradas en sentido sur-norte cuando un perro se cruzó repentinamente sobre la calzada y provocó el impacto.
Como consecuencia del choque, el conductor perdió el control del rodado, cayó sobre el asfalto y quedó tendido sobre la ruta.
Fue atropellado por dos camionetas
En medio de la oscuridad y la situación de emergencia, una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 54 años oriundo de Freyre lo embistió mientras circulaba en el mismo sentido.
Instantes después, una Volkswagen Amarok manejada por un hombre de 39 años, domiciliado en Villa María y que transitaba en dirección contraria, también impactó contra el cuerpo del motociclista.
La víctima falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas, mientras que los conductores de ambas camionetas resultaron ilesos.
Cortes y peritajes en la Ruta 158
Tras el siniestro, el tránsito sobre la Ruta Nacional 158 permaneció completamente interrumpido durante varias horas, mientras trabajaban efectivos de Policía Científica y personal policial en el relevamiento de pruebas y pericias correspondientes.
En el lugar también intervinieron servicios de emergencia, que constataron el fallecimiento del motociclista. Hasta el momento no se informó oficialmente la procedencia de la víctima.
En los últimos días, Córdoba registró otro grave accidente vial. En esa oportunidad, una mujer murió y otras nueve personas resultaron heridas en un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 9 Norte, a la altura del kilómetro 885. El siniestro involucró a un colectivo, un camión con acoplado, dos móviles policiales y dos camionetas particulares.