Mariano Werner habló de su victoria en Termas de Río Hondo en el TC: "Pegamos un salto de calidad"

Tras su reciente triunfo en Termas de Río Hondo, el tricampeón del Turismo Carretera Mariano Werner brindó una extensa entrevista en la que repasó su presente deportivo, recordó distintas etapas de su carrera y compartió reflexiones sobre el automovilismo y su vida personal.

El piloto de Paraná llegó al estudio todavía con la emoción de una victoria que significó cortar una racha sin festejos en el TC. Durante el programa, se mostró relajado, repasó detalles técnicos de su Mustang y analizó cómo logró revertir un comienzo de temporada complicado.

“Por supuesto que hay años que las victorias fluyen. Por ahí se me escapó el año pasado algunas, como en La Pampa, que venía ganando y se me paró”, expresó Werner al recordar distintas situaciones recientes que lo dejaron cerca del triunfo.

Foto: Elonce.

El análisis del presente deportivo

Mariano Werner explicó que el inicio del campeonato había generado incertidumbre dentro del equipo, aunque aseguró que el trabajo constante permitió recuperar competitividad. “La realidad es que arrancamos un poco con el pie cruzado, con el paso cambiado, no nos podíamos acomodar y lleva su tiempo acomodarlo bastante bien”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el automovilismo muchas veces exige paciencia para encontrar soluciones. “Muchas veces para todos sigue siendo preguntas, de por qué, por qué no anda, por qué no funciona. Incluso hasta mí mismo”, reconoció.

El entrerriano también se refirió al problema mecánico sufrido en Concepción del Uruguay, cuando una gran cantidad de humo alarmó al equipo y a los fanáticos. “Cuando pasó lo del humo no fue motor, era el diferencial que venía con un problema”, aclaró.

Foto: Instagram oficial de Mariano Werner.

Werner aseguró que el rendimiento mostrado en Termas de Río Hondo fue consecuencia de varios cambios que el equipo venía desarrollando desde semanas anteriores. “Pegamos un salto de calidad con el auto y se vio reflejado”, manifestó.

El trabajo fino detrás del Turismo Carretera

Durante la charla en “Curva Rápida”, Mariano Werner explicó la importancia de los detalles técnicos en el Turismo Carretera actual y cómo cada modificación puede alterar el rendimiento.

“Con 10 grados de temperatura hay que usar tanto abierto el radiador, con tanta otra temperatura, con más presión, con menos presión”, comentó al explicar el nivel de precisión con el que trabajan los equipos.

También señaló que los cambios reglamentarios obligan a reconstruir información y pruebas previas. “Cuando te cambian los reglamentos, eso hay que volverlo a hacer”, afirmó.

Werner indicó que muchas veces las pruebas no garantizan resultados inmediatos y que el desarrollo requiere tiempo. “Hay veces que uno retrocede adrede para saber por qué sucedió o por qué”, relató.

Además, describió el trabajo permanente junto a motoristas e ingenieros. “Hoy estamos a martes y ya estás pensando en la próxima carrera”, dijo, dejando en claro la exigencia constante que implica competir en la máxima categoría del automovilismo argentino.

El recuerdo de sus años en Fórmula

Uno de los momentos más distendidos de la entrevista se produjo cuando apareció en escena el piloto entrerriano Nacho Sach, quien también participó del programa y habló sobre su experiencia en Fórmula.

A partir de allí, Mariano Werner recordó sus comienzos en las categorías formativas y repasó viejas imágenes de sus años en Fórmula Renault. “Habré tenido 16, 17 años”, comentó mientras observaba fotografías de aquella etapa.

Foto: Instagram oficial de Mariano Werner.

“Siempre lo más lindo de manejar es un fórmula”, aseguró el tricampeón del TC, quien recordó que fue campeón en distintas etapas del automovilismo argentino.

Durante la entrevista también aparecieron pósters, gorras y recuerdos históricos vinculados a las victorias de Werner en Turismo Carretera. El piloto repasó triunfos emblemáticos en Buenos Aires, Concordia, Rafaela, La Pampa y Termas de Río Hondo. “Imagínate que cuando uno arranca, mi primer sueño era correr en el Turismo Carretera”, expresó emocionado.

La marca histórica de victorias consecutivas

Uno de los aspectos destacados de la charla fue el repaso de la estadística que ubica a Mariano Werner entre los pilotos más exitosos de las últimas décadas.

El conductor del programa recordó que el triunfo en Termas le permitió alcanzar 16 temporadas consecutivas ganando en Turismo Carretera. Werner reconoció que nunca se obsesionó con las marcas, aunque valoró la continuidad lograda.

“Si me pongo a pensar del 2009 que gané mi primera carrera hasta hoy, he ganado todos los años, excepto el 2010”, indicó.

Foto: Elonce.

También recordó con frustración aquella temporada en la que perdió la posibilidad del campeonato por no haber conseguido una victoria. “Siempre digo que para ser un verdadero campeón tiene que tener un triunfo en el año”, sostuvo.

El piloto repasó además distintas carreras emblemáticas y recordó rivales históricos dentro del TC. Entre ellos mencionó a Matías Rossi, Guillermo Ortelli, Christian Ledesma y Agustín Canapino. “Matías es uno de los más completos en ese aspecto, de mantener una línea y obviamente no regalarte nada, pero sí ir al frente con mucho respeto”, destacó.

La familia, el karting y el futuro

En otro tramo de la entrevista, Mariano Werner habló sobre la participación de sus hijos en el karting y cómo vive hoy el automovilismo desde el rol de padre.

“Cuando tenían 4 o 5 años me pidieron el karting, no sabés si dárselo o no dárselo”, contó.

Werner explicó que el automovilismo es un deporte exigente, que requiere sacrificio y acompañamiento constante. “Es un deporte difícil, individual y que se necesita lamentablemente de presupuesto como para correr”, expresó.

También afirmó que intenta transmitir valores a sus hijos más allá de los resultados deportivos. “Esto no hay que bajonearse y hay que trabajar todos los días un poquito mejor”, señaló.

Foto: Elonce.

En relación con los trofeos obtenidos a lo largo de su carrera, reveló que muchos los regaló. “Los trofeos más importantes me los dejo, los regalo a todos”, comentó. La entrevista también dejó momentos de humor y distensión, especialmente cuando se habló del apodo “El Zorro”, que identifica a Werner desde hace años.

“La realidad como nació fue por el zorro disfrazado para la Fiesta de Disfraces”, explicó entre risas.

El presente y los próximos desafíos

Sobre el cierre del programa, Mariano Werner agradeció el cariño de la gente y aseguró que disfruta de compartir este tipo de espacios con los fanáticos del automovilismo.

“Es un placer”, afirmó al despedirse del equipo de “Curva Rápida”.

Foto: Elonce.

El piloto también habló de su presente en las camionetas y de su vínculo con la marca Fotón. “Represento a Fotón este año, venimos a ganar”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje de aliento para las nuevas generaciones del automovilismo entrerriano y especialmente para Nacho Sachs. “Ojalá que los resultados se den”, expresó.