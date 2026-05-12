Cuánto cobra un electricista en mayo de 2026: precios actualizados

Conocé cuánto cobra un electricista en mayo de 2026, qué valores se manejan para reparaciones e instalaciones y qué factores influyen en el presupuesto final.
Saber cuánto cobra un electricista en mayo de 2026 se volvió una consulta habitual para quienes necesitan realizar arreglos en el hogar o encarar nuevas instalaciones eléctricas, en un contexto donde los costos de mantenimiento doméstico siguen en aumento. Los valores del sector no son fijos y pueden variar significativamente según la complejidad del trabajo, la urgencia del servicio y la zona geográfica.
En general, los electricistas manejan precios orientativos que funcionan como referencia, ya que cada trabajo requiere un diagnóstico particular. La mano de obra, el tipo de instalación y los materiales necesarios son factores determinantes a la hora de elaborar un presupuesto final, lo que explica la amplitud de los valores que se observan en el mercado.
“Los precios cambian según la experiencia del profesional, la dificultad del trabajo, la urgencia y la zona donde vivas”, es una de las premisas más repetidas dentro del sector al momento de explicar las diferencias en los presupuestos.
Precios de trabajos eléctricos más frecuentes
Entre los servicios más solicitados se encuentra la búsqueda y reparación de cortocircuitos, uno de los trabajos más comunes en los hogares. En mayo de 2026, este tipo de intervención puede costar entre $34.000 y $75.000, dependiendo del tiempo requerido y la dificultad de la falla.
Otro servicio habitual es la instalación de bocas eléctricas completas, cuyo valor oscila entre $28.000 y $47.000, aunque puede incrementarse si se requieren modificaciones adicionales en la instalación existente. En el caso de la instalación de aire acondicionado, los precios van de $43.000 a $75.500, influenciados por la distancia, la carga eléctrica y la complejidad del trabajo.
También se encuentran servicios como la instalación de artefactos de iluminación, que ronda entre $13.000 y $30.000 por unidad, o el cambio de llave térmica o disyuntor, con valores que van de $24.000 a $37.000, detalló TN.
Instalaciones más complejas y costos elevados
Los trabajos de mayor complejidad presentan valores significativamente más altos. Por ejemplo, la instalación de un termotanque eléctrico puede costar entre $53.000 y $135.000, dependiendo del equipo y las condiciones del lugar donde se realice la tarea.
En el caso de la instalación de una cocina eléctrica, los precios se ubican entre $34.500 y $64.000, mientras que la colocación de un ventilador de techo con luz puede oscilar entre $47.000 y $76.000. Estos valores reflejan no solo la mano de obra, sino también la responsabilidad técnica que implica cada intervención.
La visita de diagnóstico o presupuesto, por su parte, tiene un costo estimado entre $25.000 y $46.000. En muchos casos, este monto se descuenta si el cliente decide avanzar con el trabajo, lo que convierte a esta instancia en un paso clave antes de cualquier reparación o instalación.
Factores que influyen en el presupuesto final
Más allá de los valores de referencia, el costo final de un trabajo eléctrico depende de múltiples variables. La urgencia es uno de los factores más determinantes, ya que las emergencias suelen encarecer el servicio.
También influyen las condiciones del lugar, la necesidad de materiales adicionales, la duración del trabajo y el nivel de especialización requerido. No es lo mismo una reparación puntual que una instalación completa en una vivienda o local comercial.