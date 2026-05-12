Gobierno formalizó la privatización de Transener y transfirió acciones

Se reconfigura el manejo societario de la empresa líder de transporte eléctrico.

El Ministerio de Economía oficializó este martes la adjudicación del concurso público para la venta de las acciones que Energía Argentina S.A. (ENARSA) posee en la compañía Citelec, firma controlante de Transener, principal transportadora de energía eléctrica en alta tensión del país.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 673/2026 y forma parte del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742 y el decreto 286/2025.

La adjudicación quedó en manos del consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., que presentó una oferta de u$s356,1 millones sin IVA, la más alta entre las empresas participantes.

El concurso contempló la venta de las acciones que ENARSA posee en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A., sociedad que controla el 52,65% del capital accionario de Transener S.A., concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión en la Argentina.

Según detalló el Gobierno, la privatización forma parte de un esquema de venta por etapas de ENARSA, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y de las obras en ejecución.

Detrás de la propuesta ganadora quedaron Central Puerto S.A., con una oferta de u$s301 millones, y EDENOR S.A., que ofertó u$s230 millones.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que las ofertas económicas superaron el precio base fijado para el proceso y fueron consideradas razonables de acuerdo con la valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La resolución también fijó un plazo de 15 días hábiles para avanzar con la firma del contrato de compraventa de acciones.

El proceso licitatorio se desarrolló mediante un concurso público nacional e internacional, que incluyó publicaciones oficiales en el sistema CONTRAT.AR, en el sitio web del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMARKET del Banco Mundial.

Además de Transener, Citelec posee participación indirecta en TRANSBA, empresa de transporte troncal de energía de la provincia de Buenos Aires, y en la firma brasileña Transener Internacional Ltda..

Genneia y Edison Energía

La nueva adjudicataria es una sociedad que tiene detrás a Jorge Brito, que además de ser dueño del Banco Macro es presidente y accionista de Genneia, y a una serie de empresarios de peso que conforman Edison Energía.

El consorcio energético está conformado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo; socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro; y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

El grupo viene pisando fuerte en el mercado energético últimamente, ya que adquirió el control de varias compañías del sector en el país, como la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.