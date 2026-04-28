Caputo anunció la lista de privatizaciones y concesiones previstas antes de fin de año

El ministro de Economía confirmó un paquete de privatizaciones y concesiones que el Gobierno busca concretar en 2026, con impacto en sectores clave como energía, transporte, agua y servicios, y proyecciones de ingreso de divisas.
Las privatizaciones anunciadas por Caputo en Expo EFI marcaron uno de los ejes centrales de su exposición, donde el ministro de Economía detalló los procesos que el Gobierno prevé concretar antes de fin de año. En ese marco, sostuvo que las operaciones permitirían generar alrededor de 2.000 millones de dólares y consolidar el rumbo económico basado en el superávit fiscal y el orden macroeconómico.
Durante su intervención, el funcionario defendió la solidez del programa económico y ratificó expectativas de crecimiento a mediano plazo. En particular, proyectó un escenario favorable hacia 2027, impulsado por un aumento de las exportaciones energéticas y mineras, junto con el avance del proceso de privatizaciones.
Caputo señaló que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las cuentas públicas y atraer inversiones. En ese sentido, destacó el rol del sector privado en la dinamización de áreas consideradas estratégicas para la economía nacional.
Empresas y sectores incluidos en el plan
Entre las principales operaciones, el ministro mencionó la privatización de Citelec S.A., controlante de Transener, empresa clave en el transporte de energía eléctrica en alta tensión. También incluyó las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, fundamentales para garantizar el suministro en momentos de alta demanda.
El listado de activos contempla además concesiones hidroeléctricas, que implican la gestión de represas y generación de energía renovable, así como la empresa Belgrano Cargas y Logística, considerada una pieza central en el transporte ferroviario de granos y minerales.
Asimismo, se prevé avanzar con la venta de Intercargo, encargada de los servicios de rampa en aeropuertos, y con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que presta servicios de agua potable y cloacas en el área metropolitana. A estas iniciativas se suman Tandanor, astillero de relevancia regional, y la Casa de la Moneda, responsable de la impresión de billetes y documentos oficiales.
Avances en procesos y licitaciones
En relación con Transener, Caputo indicó que el proceso se encuentra en una etapa decisiva, tras la apertura de ofertas económicas. Según los datos oficiales, la propuesta más alta fue presentada por un consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión, seguido por Central Puerto y Edenor.
En el caso de Belgrano Cargas, el Gobierno dispuso que los fondos obtenidos por la venta de material rodante sean destinados a obras de infraestructura ferroviaria. La medida fue formalizada mediante el Decreto 282/2026, que establece la creación de un fideicomiso específico para financiar mejoras en las líneas concesionadas.
Por su parte, el proceso de privatización de Intercargo avanzó con la autorización de una licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de la empresa. La decisión se enmarcó en la Ley 27.742 y fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía.
RIGI, inversiones y proyección de divisas
En paralelo, Caputo destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como otro canal relevante para el ingreso de dólares. Según precisó, actualmente existen 35 proyectos en marcha por un total estimado de 95.000 millones de dólares.
Además, anticipó que en las próximas semanas podrían sumarse entre siete y ocho nuevos proyectos, con inversiones adicionales de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, principalmente en el sector upstream de energía.
El ministro explicó que estos desarrollos tienen plazos de maduración relativamente cortos, lo que permitiría generar divisas en menos de un año. En ese contexto, sostuvo que el Banco Central debe enfocarse en la compra de dólares para sostener la estabilidad cambiaria frente a eventuales shocks externos.
Finalmente, Caputo señaló que el nivel de reservas se ubica por encima de las proyecciones más optimistas del propio Gobierno, lo que atribuyó no solo al aporte del sector agroexportador, sino también al crecimiento de inversiones en minería, energía y otras actividades estratégicas.