Censarán la cadena forestoindustrial para medir su potencial productivo

El relevamiento comenzará el 24 de junio y abarcará a Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Buenos Aires. Buscará obtener información sobre capacidad instalada, tecnología y potencial exportador del sector.
La cadena forestoindustrial de Entre Ríos será parte del Censo Nacional Foresto Industrial 2026, una iniciativa que comenzará el próximo 24 de junio y que permitirá relevar información estratégica sobre uno de los sectores productivos más importantes de la región.
El operativo se realizará de manera articulada entre el gobierno nacional y las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Buenos Aires, que concentran gran parte de la actividad forestoindustrial del país.
El relevamiento contará además con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el acompañamiento del Consejo Foresto Industrial Argentino y la colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Información clave para el desarrollo del sector
El objetivo principal del censo será conocer en profundidad la capacidad instalada de las industrias, el nivel tecnológico disponible, los procesos productivos y el potencial exportador de las empresas vinculadas a la actividad forestal e industrial.
La información obtenida permitirá elaborar diagnósticos precisos sobre la situación actual del sector y servirá como base para la formulación de políticas públicas orientadas al crecimiento, la inversión y la generación de empleo.
Desde la organización destacaron la importancia de lograr una amplia participación de los establecimientos para contar con datos representativos que reflejen la realidad de toda la cadena productiva.
Cómo será el relevamiento
Cada establecimiento recibirá un enlace único a través de su correo electrónico para acceder al cuestionario digital diseñado para el censo.
En el caso de Entre Ríos, el envío y seguimiento de las encuestas estará a cargo de la Coordinación Foresto Industrial provincial, que tendrá la responsabilidad de acompañar el proceso de recolección de datos.
Las autoridades remarcaron que la información será completada mediante un sistema autogestionado, confidencial y seguro, garantizando la protección de los datos aportados por cada empresa.
La participación será fundamental
Los organizadores señalaron que la participación de todos los actores de la cadena forestoindustrial resultará clave para construir una radiografía precisa del sector.
Los resultados permitirán identificar fortalezas, necesidades y oportunidades de desarrollo, además de generar herramientas para impulsar la competitividad y el crecimiento de una actividad estratégica para las economías regionales.
En ese sentido, destacaron que la información obtenida contribuirá a la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado, favoreciendo la planificación de acciones destinadas a potenciar el desarrollo forestoindustrial en todo el país.