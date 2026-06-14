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Policiales Operativos policiales de prevención

Detuvieron en Paraná a automovilista que circulaba alcoholizado y en contramano

En distintos procedimientos realizados durante operativos de seguridad, la Policía interceptó a un conductor con 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, detuvo a un hombre que amenazó a efectivos con una tijera y recuperó una hidrolavadora robada.

14 de Junio de 2026
Conductor alcoholizado en Paraná
Conductor alcoholizado en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

En distintos procedimientos realizados durante operativos de seguridad, la Policía interceptó a un conductor con 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, detuvo a un hombre que amenazó a efectivos con una tijera y recuperó una hidrolavadora robada.

Tres intervenciones policiales realizadas en Paraná en el marco de operativos de prevención y seguridad permitieron la retención de un vehículo por alcoholemia positiva, la detención de un hombre que amenazó a efectivos policiales y la recuperación de una hidrolavadora sustraída de una vivienda.

 

El primero de los procedimientos se concretó durante una recorrida preventiva por calle Los Yaros, donde efectivos observaron un Volkswagen Gol que circulaba en contramano y realizó una maniobra riesgosa al girar de manera abrupta hacia calle Luis Palma.

 

Ante la sospecha de una posible situación irregular, los uniformados iniciaron un seguimiento preventivo y lograron interceptar el vehículo en la intersección de Los Yaros e Indios Mocoretá. El rodado se encontraba detenido junto al cordón y presentaba daños en ambas ruedas delanteras.

Al identificar al conductor, un hombre de 43 años, los efectivos advirtieron que presentaba un fuerte aliento etílico, por lo que solicitaron la intervención de inspectores de Tránsito Municipal. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el vehículo fue retenido y quedó a disposición de las autoridades municipales.

 

Amenazó a policías con una tijera

 

En otro procedimiento, personal policial acudió a la zona de calle Dorrego al final tras el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron al individuo, quien portaba una tijera. Cuando intentaron identificarlo, el sujeto reaccionó de forma agresiva y amenazó al personal policial.

 

Ante esa situación, los uniformados procedieron a reducirlo y demorarlo. Posteriormente, se informó lo sucedido al fiscal de turno, quien dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

 

Recuperaron una hidrolavadora robada

 

Por otra parte, efectivos policiales intervinieron en la zona de Santa Rita y Los Ceibos luego de que vecinos alertaran sobre un hombre que había cometido un ilícito y estaba siendo seguido por personas del lugar.

 

Al arribar, los uniformados obtuvieron información sobre la dirección tomada por el sospechoso, quien momentos antes había sustraído una hidrolavadora de una vivienda.

Tras un operativo de búsqueda, el individuo fue localizado en la intersección de Virgen del Luján y Los Talas. En su poder tenía el elemento denunciado como robado, que fue recuperado y secuestrado.

 

La Fiscalía en turno dispuso la detención del sospechoso y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Temas:

Paraná Conductor alcoholizado alcoholemia positiva operativos policiales
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