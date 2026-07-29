Robaron una moto en barrio ATM I y vecinos reclaman más seguridad e iluminación

REDACCIÓN ELONCE
La dueña del vehículo, una trabajadora que utiliza la moto como único medio de transporte, ofrece recompensa para recuperarla. Los vecinos denuncian reiterados robos y aseguran que desde 2024 esperan respuestas por luminarias, cámaras y mejoras en el barrio.
Robaron una moto en barrio Base Aérea y el hecho volvió a poner en evidencia el reclamo de los vecinos por la inseguridad que atraviesa el sector de ATM1, en la zona de Jorge Newbery Este, de Paraná. La propietaria del vehículo ofrece una recompensa para recuperarlo, mientras que habitantes del barrio exigen mayor presencia policial, cámaras de vigilancia y obras de infraestructura que, aseguran, vienen solicitando desde hace años.
El robo ocurrió durante la madrugada, cuando una persona se llevó una motocicleta Keller 110 negra, modelo 2025, que se encontraba guardada en un garaje. La denuncia ya fue radicada en la Comisaría 15 y también intervino personal del 911, que recibió registros aportados por cámaras de seguridad de vecinos.
"Anoche, alrededor de las 23.40 horas, robaron la moto de una vecina. Ya presentamos las imágenes en la comisaría y en el 911. Esperemos que eso pueda terminar con un buen resultado", supo Elonce en diálogo con Juana Ruiz, una de las vecinas que encabezó el reclamo.
Reclamos por cámaras, iluminación y mayor presencia policial
Según relataron los vecinos, la escasa iluminación dificulta tanto la prevención como la investigación de los hechos delictivos. "Necesitamos una cámara urgente porque no tenemos ninguna que nos controle y también falta iluminación. En realidad, en este barrio nos falta de todo", sostuvo Juana.
Por su parte, la propietaria de la motocicleta contó con preocupación: "Es mi fuente de trabajo, la uso todos los días para trasladarme". Las cámaras de seguridad alcanzaron a registrar el momento del robo, aunque las imágenes no permiten identificar claramente al autor.
Según explicó la joven, la motocicleta estaba sin la linga de seguridad porque había olvidado colocarla y el delincuente logró quitar el traba volante antes de escapar.
Denuncian que esperan respuestas desde 2024
Durante la entrevista, los vecinos exhibieron notas presentadas ante distintos organismos municipales desde 2024, en las que solicitan nuevas luminarias, reparación de calles, poda de árboles, limpieza del arroyo cercano y la instalación de cámaras de seguridad.
"Las notas están presentadas desde el año pasado y todavía no tenemos respuestas. Pagamos nuestros impuestos y también exigimos que nos den soluciones", afirmó Ruiz.
Además, pidieron mayor frecuencia de patrullajes y controles en una plaza del barrio durante la noche. "Necesitamos que la Policía pase más seguido y que haya controles. Queremos poder vivir tranquilos y sentirnos seguros", concluyó la vecina, mientras continúa la búsqueda de la motocicleta robada.
Finalmente, la víctima del robo brindó su número telefónico para quien pueda aportar alguna información: 343 464 3503.