Anuncian veda de pesca del surubí en un tramo del río Uruguay

La veda del surubí en el río Uruguay fue anunciada por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que dispuso la prohibición total de la pesca de esta especie en un tramo cercano a Puerto Yeruá. La restricción alcanza a todas las modalidades de pesca y tiene como objetivo preservar a los ejemplares reproductores durante el período invernal.

La medida se estableció mediante una resolución del organismo binacional y comprende el sector ubicado entre los kilómetros 318,6 y 314,1 del río Uruguay. En esa zona quedó prohibida la captura del surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans), una de las especies más emblemáticas de la cuenca.

Según las fuentes del Diario Río Uruguay, la CARU tomó la decisión a partir "del dictamen técnico elaborado por los asesores de la Subcomisión de Pesca y Otros Recursos Vivos", en aplicación de la resolución Nº 29/07.

Buscan proteger a los ejemplares reproductores

El organismo señaló que durante los meses de invierno los surubíes reproductores presentan una mayor vulnerabilidad, lo que favorece una pesca excesiva y de difícil control. Por ese motivo, la veda apunta a garantizar la conservación de la especie y contribuir a la sostenibilidad del recurso pesquero.

La resolución aclara que la única excepción será la captura de ejemplares destinados a tareas científicas, como programas de marcación e investigaciones sobre la población y los desplazamientos migratorios del surubí en ese sector del río.

La CARU remarcó que la medida forma parte de las acciones de manejo y conservación de los recursos pesqueros compartidos entre Argentina y Uruguay.

Una especie emblemática del río Uruguay

El surubí pintado es uno de los peces de agua dulce más apreciados por la pesca deportiva debido a su tamaño, fuerza y capacidad de combate. Habita en las aguas profundas y de fuerte corriente del río Uruguay y otros cursos fluviales de la región.

Los ejemplares adultos pueden alcanzar 1,7 metros de longitud y más de 60 kilos de peso. Su característica coloración, con manchas oscuras sobre un fondo gris plateado, lo convierte en una de las especies más reconocidas de los ríos de Argentina, Uruguay y Paraguay.